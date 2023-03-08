Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о "нацистах в Украине" и "притеснении русскоязычных"
Одесская блогерша и владелица салона красоты Руслана Бронникова сделала заявление о якобы "притеснении русскоязычных" и сообщила, что "нацисты в Украине ей навязывают язык". Причиной таких заявлений было то, что она получила штраф как украинский предприниматель, который не придерживается закона о государственном языке.
Детали скандала и подробности хейта блогерша опубликовала на своей странице в Instagram.
Бронникова - ФОП, который оказывает бьюти-услуги в Одессе. Она ведет собственную страницу в Instagram и сайт - на русском языке.
Однако это противоречит закону о государственном языке, поэтому предпринимательницу оштрафовали на 5 тысяч гривен.
Более того, после штрафа блогерша заявила, что ей проще закрыть ФОП, чем перейти на украинский язык.
А когда началась волна хейта в ее адрес, Бронникова заявила, что "нацисты ей навязывают нарративы и правила", она живет в "нацистской Украине" и ее ущемляют за русский язык.
Стоит отметить, что Руслана Бронникова и ранее публиковала антиукраинские посты на своей странице в Instagram.
Более того, около месяца назад она выехала из Одессы в Россию. Сейчас она находится в Анапе и судя по публикациям, возвращаться в Украину не собирается.
Хотя еще год назад она публиковала фотографии с мейкапом в национальных цветах. При этом никаких высказываний о том, кто агрессор, у нее не было.
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