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Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о "нацистах в Украине" и "притеснении русскоязычных"

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 13:28
Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о "нацистах в Украине" и "притеснении русскоязычных" Одесситка угодила в скандал из-за своих высказываний (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Одесская блогерша и владелица салона красоты Руслана Бронникова сделала заявление о якобы "притеснении русскоязычных" и сообщила, что "нацисты в Украине ей навязывают язык". Причиной таких заявлений было то, что она получила штраф как украинский предприниматель, который не придерживается закона о государственном языке.

Детали скандала и подробности хейта блогерша опубликовала на своей странице в Instagram.

Бронникова - ФОП, который оказывает бьюти-услуги в Одессе. Она ведет собственную страницу в Instagram и сайт - на русском языке.

Однако это противоречит закону о государственном языке, поэтому предпринимательницу оштрафовали на 5 тысяч гривен.

Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;Более того, после штрафа блогерша заявила, что ей проще закрыть ФОП, чем перейти на украинский язык.

А когда началась волна хейта в ее адрес, Бронникова заявила, что "нацисты ей навязывают нарративы и правила", она живет в "нацистской Украине" и ее ущемляют за русский язык.

Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;

Стоит отметить, что Руслана Бронникова и ранее публиковала антиукраинские посты на своей странице в Instagram.

Более того, около месяца назад она выехала из Одессы в Россию. Сейчас она находится в Анапе и судя по публикациям, возвращаться в Украину не собирается.

Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;

Хотя еще год назад она публиковала фотографии с мейкапом в национальных цветах. При этом никаких высказываний о том, кто агрессор, у нее не было.

Блогерша из Одессы оскандалилась заявлениями о &quot;нацистах в Украине&quot; и &quot;притеснении русскоязычных&quot;

Кстати, напомним, ранее мы писали о том, что комик Щегель угодил в скандал из-за своих высказываний об Украине.

А еще рассказывали о том, что скандальная блогерша Манекен извинилась и сказала, чей Крым.

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