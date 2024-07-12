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Блогерка Монро показалася без макіяжу: зірка здивувала яскравим перевтіленням (відео)

П'ятниця 12 липня 2024 08:01
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Блогерка Монро показалася без макіяжу: зірка здивувала яскравим перевтіленням (відео) Зірка соцмереж Монро (Фото: instagram.com/monritta)
Автор: Любов Блажко

Блогерка Монро, яка нещодавно розповідала про свій похід до ТЦК, цього разу здивувала підписників сміливим перевтіленням. Спершу вона показала себе без макіяжу, а потім продемонструвала яскравий образ вже з мейком.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Монро показала себе без косметики

У ролику, який знаменитість опублікувала у блозі, вона з'явилася без косметики на обличчі, не побоявшись таким чином продемонструвати свою природність. В кадрі Монро наносить доглядовий засіб на обличчя та позує у самому рушнику.

Проте вже за якусь мить зірка соцмереж перевтілилася та постала перед об'єктивом камери у сміливому образі. Вона була з яскравим макіяжем та у вбранні, яке підкреслювало фігуру. На тлі у цей момент грала динамічна музика.

"Спочатку була ретро сукня. До речі, їй десь років десять. Потім пісня. Про силу жінки! На повторі останній тиждень. А далі - терапевтичні танці. Все склалося. Обожнюю цей творчій стан!" - зазначила у публікації знаменита українка.

Реакція мережі

Прихильники оцінили сміливий крок з боку Монрітти, тому в коментарях засипали її численними компліментами:

  • "Пані Монро, ви неперевершена!"
  • "Яка ж Ви гарна"
  • "Ви просто чарівна"
  • "Богиня"
  • "Макіяж справді крутий"
  • "Дякую за позитив, особливо в цей час".

Що відомо про Невгамовну Монро

Монро є українською телеведучою, акторкою, співачкою, блогеркою та суспільною діячкою. Вона стала однією з перших, хто ввів загальну українську термінологію поняття "травесті-діва", та першою артисткою, яка відкрито заявила про себе, як про трансгендерну представницю нашого шоу-бізнесу.

Блогерка Монро показалася без макіяжу: зірка здивувала яскравим перевтіленням (відео)Блогерка Монро любить дивувати сміливими образами (Фото: instagram.com/monritta)

Справжнє ім’я зірки - Олександр Петрович Федяєв. Вона народилася 1978 року в місті Києві, в родині інженерів. За фахом є магістром хімії високомолекулярних сполук.

Монро зізнавалася, на чому заробляє під час війни.

Тим часом Ніколас Карма раніше розсекретив вартість луку епатажної зірки соцмереж.

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Блогерка Зірки шоу-бізнесу
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