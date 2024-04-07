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"Вистачає на комуналку, кицьок і на себе". Монро зізналася, на чому заробляє під час війни

Неділя 07 квітня 2024 10:30
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"Вистачає на комуналку, кицьок і на себе". Монро зізналася, на чому заробляє під час війни Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка Монро зізналася, чим заробляє на життя під час війни і що є основною частиною її доходів нині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler з посиланням на інтерв’ю зірки для OBOZ.UA.

На чому заробляє Монро під час війни

Зі слів блогерки, з початку повномасштабної війни основним її заробітком став YouTube-канал.

"Я рада, що вісім років тому почала активно опубліковувати відео. І, до речі, спочатку заробляла в місяць доларів 20. А на 100 доларів вийшла, мабуть, років через чотири. Це розповідаю для того, щоб пояснити, що одразу стільки, як хтось мріє, не заробиш", - пригадала вона.

Нині, каже Монро, їй вистачає заробітку в інтернеті "на комуналку, на кицьок, на себе і на якісь маленькі радощі".

&quot;Вистачає на комуналку, кицьок і на себе&quot;. Монро зізналася, на чому заробляє під час війни

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Хоч і це невеликий дохід, зізналася знаменитість, але все відносно. Головне, що їй - достатньо.

Також знаменитість розповіла, що найкраще дивляться на її YouTube-каналі.

"Найкраще - ціни на продукти. Дуже рідко ходжу по супермаркетах, але коли буваю, щось знімаю, порівнюю ціни. Оце прекрасно йде - дивляться просто всі. Щонайменше 50 тисяч переглядів виходить у мене за такий контент", - поділилася Монро.

У грошовому еквіваленті це близко 50-ти доларів, але може бути і 60.

&quot;Вистачає на комуналку, кицьок і на себе&quot;. Монро зізналася, на чому заробляє під час війни

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Умовно кажучи, в Україні тисяча переглядів - це долар. Щоб ви розуміли, в Росії до війни було 2 долари. І зараз, думаю, також. YouTube, нараховуючи винагороду, відштовхується від економічної ситуації в країні", - сказала зірка.

"У Франції, скажімо, тисяча переглядів приносить блогеру не менше 5 євро. На жаль, ми бідна країна, тому такі доходи. І навіть якщо у вашому відео буде чотири рекламні паузи, то все одно вам нарахують 1-1,5 долари. Іноді 2, якщо відео гарно "залетить", - додала вона.

Раніше Монро поділилася враженнями після відвідування ТЦК.

Також зірка "Ліги сміху" розсекретила, скільки заробляє під час війни.

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