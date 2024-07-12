Блогерша Монро показалась без макияжа: звезда удивила ярким перевоплощением (видео)
Блогерша Монро, которая недавно рассказывала о своем походе в ТЦК, на этот раз удивила подписчиков смелым перевоплощением. Сначала она показала себя без макияжа, а затем продемонстрировала яркий образ с мейком.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Монро показала себя без косметики
В ролике, который знаменитость опубликовала в блоге, она появилась без косметики на лице, не побоявшись продемонстрировать таким образом свою естественность. В кадре Монро наносит уходовое средство на лицо и позирует в самом полотенце.
Однако уже спустя мгновение звезда соцсетей перевоплотилась и предстала перед объективом камеры в смелом образе. Она была с ярким макияжем и в наряде, подчеркивающем фигуру. На фоне в этот момент играла динамичная музыка.
"Сначала было ретро платье. Кстати, ему где-то лет десять. Потом песня. О силе женщины! На повторе последнюю неделю. А дальше - терапевтические танцы. Все сложилось. Обожаю это творческое состояние!" - отметила в публикации знаменитая украинка.
Реакция сети
Поклонники оценили смелый шаг со стороны Монритты, поэтому в комментариях засыпали ее многочисленными комплиментами:
- "Госпожа Монро, вы неотразимы!"
- "Какая же Вы хорошая"
- "Вы просто волшебная"
- "Богиня"
- "Макияж действительно крут"
- "Спасибо за позитив, особенно в это время".
Что известно о Неугомонной Монро
Монро является украинской телеведущей, актрисой, певицей, блогером и общественным деятелем. Она стала одной из первых, кто ввел общую украинскую терминологию понятие "травести-дива", и первой артисткой, которая открыто заявила о себе как трансгендерной представительнице нашего шоу-бизнеса.
Блогерша Монро любит удивлять смелыми образами (Фото: instagram.com/monritta)
Настоящее имя звезды - Александр Петрович Федяев. Она родилась в 1978 году в Киеве, в семье инженеров. По специальности является магистром химии высокомолекулярных соединений.
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