Парфуми дорожчі за одяг: Ніколас Карма розсекретив вартість луку епатажної Монро (відео)

Ніколас Карма - відомий блогер та артист, який полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ Монро, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Монро

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже є розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила одіозна Монро яка вже колись мінялась одягом з Ніколасом в його рубриці, та цього разу співачка також радісно розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук.

Варто зауважити, що для самої Монро ця зустріч була дуже неочікуваною, адже вона завжди думала, що такі відео - постанова. Але виявилось навпаки, Ніколас просто зустрів блогерку на вулицях Львова й підкрався аби дізнатися важливу для себе інформацію та побалакати з нею особисто.

Отже речі Монро мають таку вартість:

парфум 4 тисячі 500 гривень

пальто сірого кольору - коштує 4 тисячі 200 гривень

годинник - вартує 4 тисячі гривень

штанці від Adidas - коштує 1 тисячу 300 гривень

кросівки від відомого бренду Puma - 1 тисяча 600 гривень

сумка - коштує 180 доларів

Стиль Монро

Блогерка полюбляє яскраві та вигадливі образи, які допомагають звертати на себе увагу та втілювати в життя свої творчі задумки. Оскільки Монро - це травесті діва, то вона зокрема одягається у жіночні луки.

Монро полюбляє носити пальто, піджаки, сукні, штани, яскраві корпоративні вбрання. Кожен образ залежить від приводу та настрою.

Стиль Монро (фото: instagram.com/monritta)