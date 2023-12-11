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Блогерка-мільйонниця Саша Бо похрестила донечку: зворушливі фото таїнства

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка-мільйонниця Саша Бо та її чоловік Платон Тарнавський хрестили маленьку доньку Віру, яка народилася у подружжя 21 листопада. Відповідними світлинами інфлюенсерка поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Олександри.

Саша Бо хрестила дочку через три тижні після пологів

Судячи з фото, таїнство хрещення малечі пройшло у Храмі святих Кирила та Мефодія.

Саша Бо похрестила доньку Віру (фото: instagram.com/sashaabo)

Хрещеними батьками дівчинки стали підприємець Станіслав Іванишин та Ольга Хробуст.

Саша Бо похрестила доньку Віру (фото: instagram.com/sashaabo)

У stories Саша Бо показала святковий тортик та запостила зворушливий чорно-білий знімок, на якому зображено чотири покоління її родини по материнській лінії.

Саша Бо похрестила доньку Віру (фото: instagram.com/sashaabo)

"Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки", - підписала одну із публікацій знаменитість.

Нагадаємо, у 28-річної інфлюенсерки від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом є двоє синів - Данило і Євген.

Для її чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського дочка є першою дитиною.

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