"Свій власний Емінем". Ксенія Мішина здивувала кардинально новим кольором волосся 11-річного сина (відео)
Зірка українських серіалів Ксенія Мішина поділилася новим образом сина - тепер 11-річний Платон платиновий блондин. Відповідний ролик акторка показала у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Син Ксенії Мішиної тепер з новим кольором волосся
Спадкоємець зірки вирішив поекспериментувати з образом. А Ксенія завжди підтримує бажання сина, тому дозволила це зробити.
У своєму блозі Мішина розмістила ролик, в якому мама та син в автомобілі танцюють під хіт американського репера Емінема.
Потім вона показує Платона, який з русявого перевтілився у платиновий блонд.
"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", - підписала відео артистка.
Реакція прихильників
Користувачі мережі засипали підлітка компліментами. Однак знайшлись і ті, хто вважає, що це Ксенія змусила сина пофарбуватися, не поцікавившись, чи хоче він цього.
Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)
- Малому дуже пасує. Просто красунчик
- Як круто він виглядає
- Вогонь! Блонд краще йому
- Гарний імідж у вашого Eminema
- А ти спитала в нього, чи дійсно це йому довподоби
- Дітей не варто експлуатувати
- Я в шоці від коментів. Це совок на нас так вплинув чи в інших бачимо своє відображення?
Зазначимо, у своїх інтерв’ю знаменитість не раз повторювала, що Платон - найважливіший чоловік в її житті.
Ксенія Мішина із сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Незважаючи на напружені графіки і складну кар'єру, вона докладає зусиль, щоб зробити дитинство сина теплим, безтурботним і повним любові.
Хоч і рідний батько хлопчика не бере участі в цьому процесі, Ксенія віддає перевагу відсутності чоловіка поруч, ніж присутності того, хто не зможе бути хорошим батьком.
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