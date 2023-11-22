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Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото

Середа 22 листопада 2023 13:11
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Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото Саша Бо народила третю дитину (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою. Вона поділилась, що 21 листопада на світ з'явилася її дочка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instatram блогерки.

Як назвали дівчинку

Блогерка розповіла, що доньку вирішили назвати Вірою.

"Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілися. 2330 г, 49 см", - написала Саша Бо.

Відомо, що пологи проходили в одній з клінік Івано-Франківська. Після народження доньки молода матуся влаштувала їй фотосесію і показала обличчя.

На фото маленька Віра постала в білому боді, шкарпетках і шапочці. Поруч з нею лежить іграшка у вигляді баранчика.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фотоУкраїнська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фотоУкраїнська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото

Новонароджена донька Саші Бо Віра (фото: instagram.com/sashaabo)

У коментарях під дописом підписники, друзі та колеги привітали блогерку теплими словами:

  • Кожну годину заходила у сторіс! Нарешті щастя з вами поруч! Міцного здоровʼя та щасливого дитинства
  • Це найбільше щастя
  • Яке щастя! Віра так схожа на Платона. Щастя та здоровʼя їй
  • Яка малесенька зірочка
  • Бажаю їй зростати в щасливій та мирній країні
  • Здається вона копія Платона

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фотоУкраїнська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фотоУкраїнська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото

Саша Бо знову стала мамою (фото: instagram.com/sashaabo)

Додамо, що раніше Саша Бо говорила, що боїться народжувати дівчинку, тому що в будинку буде конкуренція. За її словами, її чоловік Платон Тарнавський буде більше любити дочку, чим її.

З Платоном Саша перебуває у шлюбі з 2022 року. Відомо, що вони разом вчилися в університеті, проте зустрічатися почали набагато пізніше.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фотоУкраїнська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фотоУкраїнська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото

Саша Бо з чоловіком Платоном Тарнавським (фото: instagram.com/sashaabo)

Що відомо про минулий шлюб блогерки

Раніше Саша вже була одружена з блогером Ігорем Пустовітом, від якого народила двох синів.

Кілька років тому пара розлучилася.

Їхнє розлучення було скандальним, оскільки вони вилили багато бруду одне на одного.

Раніше ми повідомляли, що українська модель Алла Костромічова вдруге стала мамою.

Також читайте, що у Чернівецькій області жінка народила 10 дитину.

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