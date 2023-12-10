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Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото)

Неділя 10 грудня 2023 16:40
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Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото) Іван Дорн з дружиною (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина співака та музиканта Івана Дорна, дизайнерка Анастасія Новікова, потішила фоловерів рідкісними світлинами з їхніми дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці артиста.

Як зараз виглядають діти Івана Дорна

Подружжя майже ніколи не показує своїх доньку та сина у соцмережах, але на цей раз вирішило зробити вийняток.

Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото)

Діти Івана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)

У своїх stories Анастасія розмістила знімки, зроблені під час прогулянки з 8-річним сином Іваном та 9-річною донькою Василісою.

На них дівчинка катається на каруселі, а хлопчик, який як дві краплі води схожий на зіркового тата, милується новорічними іграшками на ялинці.

Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото)

Син Івана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)

Пізніше дружина виконавця вирушила разом із спадкоємцями на різдвяний ярмарок і покаталася разом із дітьми на каруселі.

Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото)

Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото)

Дружина Івана Дорна з дітьми на каруселі (фото: instagram.com/nastya_novikova)

Зазначимо що, повномасштабну війну родина зустріла за кордоном, коли була на відпочинку.

Наразі кохана співака разом із дітьми живуть у Франції. Іван Дорн також перебуває за кордоном, але точне місце свого перебування не розкриває.

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