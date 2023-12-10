Копії тата. Дружина відомого українського співака вперше показала їхніх дітей (фото)
Дружина співака та музиканта Івана Дорна, дизайнерка Анастасія Новікова, потішила фоловерів рідкісними світлинами з їхніми дітьми.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці артиста.
Як зараз виглядають діти Івана Дорна
Подружжя майже ніколи не показує своїх доньку та сина у соцмережах, але на цей раз вирішило зробити вийняток.
Діти Івана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)
У своїх stories Анастасія розмістила знімки, зроблені під час прогулянки з 8-річним сином Іваном та 9-річною донькою Василісою.
На них дівчинка катається на каруселі, а хлопчик, який як дві краплі води схожий на зіркового тата, милується новорічними іграшками на ялинці.
Син Івана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)
Пізніше дружина виконавця вирушила разом із спадкоємцями на різдвяний ярмарок і покаталася разом із дітьми на каруселі.
Дружина Івана Дорна з дітьми на каруселі (фото: instagram.com/nastya_novikova)
Зазначимо що, повномасштабну війну родина зустріла за кордоном, коли була на відпочинку.
Наразі кохана співака разом із дітьми живуть у Франції. Іван Дорн також перебуває за кордоном, але точне місце свого перебування не розкриває.
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