Блогерша-миллионница Саша Бо крестила дочь: трогательные фото таинства

Блогерша-миллионница Саша Бо и ее муж Платон Тарнавский крестили маленькую дочь Веру, которая родилась у супругов 21 ноября. Соответствующими фотографиями инфлюэнсерша поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Александры.
Судя по фото, таинство крещения малышки прошло в Храме святых Кирилла и Мефодия.
Саша Бо окрестила дочь Веру (фото: instagram.com/sashaabo)
Крестными родителями девочки стали предприниматель Станислав Иванишин и Ольга Хробуст.
Саша Бо окрестила дочь Веру (фото: instagram.com/sashaabo)
В stories Саша Бо показала праздничный тортик и запостила трогательный черно-белый снимок, на котором изображены четыре поколения семьи по материнской линии.
Саша Бо окрестила дочь Веру (фото: instagram.com/sashaabo)
"Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители", - подписала одну из публикаций знаменитость.
Напомним, у 28-летней инфлюэнсерши от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом есть двое сыновей - Данило и Евгений.
Для ее мужа, стоматолога Платона Тарнавского, дочь является первым ребенком.