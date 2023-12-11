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Блогерша-миллионница Саша Бо крестила дочь: трогательные фото таинства

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогерша-миллионница Саша Бо и ее муж Платон Тарнавский крестили маленькую дочь Веру, которая родилась у супругов 21 ноября. Соответствующими фотографиями инфлюэнсерша поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Александры.

Саша Бо крестила дочь через три недели после родов

Судя по фото, таинство крещения малышки прошло в Храме святых Кирилла и Мефодия.

Саша Бо окрестила дочь Веру (фото: instagram.com/sashaabo)

Крестными родителями девочки стали предприниматель Станислав Иванишин и Ольга Хробуст.

Саша Бо окрестила дочь Веру (фото: instagram.com/sashaabo)

В stories Саша Бо показала праздничный тортик и запостила трогательный черно-белый снимок, на котором изображены четыре поколения семьи по материнской линии.

Саша Бо окрестила дочь Веру (фото: instagram.com/sashaabo)

"Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители", - подписала одну из публикаций знаменитость.

Напомним, у 28-летней инфлюэнсерши от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом есть двое сыновей - Данило и Евгений.

Для ее мужа, стоматолога Платона Тарнавского, дочь является первым ребенком.

Ранее жена известного украинского певца впервые показала их детей.

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