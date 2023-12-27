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Блогер поділилася секретом, з яким холодець виходить завжди

Середа 27 грудня 2023 13:47
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Блогер поділилася секретом, з яким холодець виходить завжди Фото: Рецепт холодця від блогера (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Холодець - це улюблена страва багатьох українців, без якої не обходиться новорічний стіл.

Рецептом закуски ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.

Рецепт холодцю, який виходить у всіх

Вам знадобиться

  • 1 велике або 2 маленьких великих крила (вага десь 1,2 кг)
  • 1 яловича качалка вагою 700-800 г одним шматком
  • 1 яловичий хвіст вагою 700-800 г

Набір овочів: 1 цибулина, 1-2 моркви, селера коренева, петрушка коренева, зелена частина цибулі порей, стебла петрушки або кропу

Спеції: 5-6 лаврових листів, 1 чайна ложка чорного перцю, 1 чайна ложка духмяного перцю, 3 великі зубчика часнику, сіль за смаком.

Мʼясо в каструлі залийте холодною водою, доведіть до кипіння, воду злийте, каструлю і мʼясо промийте. Щільно складіть в каструлю, залийте холодною водою, щоб вона ледве прикрила мʼясо, додайте овочі і спеції, посоліть. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму. Варіть 6-10 годин.

Мʼясо дістаньте з бульйону, бульйон процідіть. Потім треба розібрати м'ясо, відділити від кісток, розібрати на волокна. Часник дрібно натріть, змішайте з мʼясом. Розкладіть мʼясо у форми. З бульйону зніміть жир, розлийте по формах. Поставте в холодильник на 12 годин.

Блогер поділилася важливою порадою.

"Перевіряйте холодець на сіль! Бо після застигання холодець стане менш солоним, ніж в гарячому виді. Варіантів мʼяса більше, особисто я зі свинячими копитцями (ніжками) не люблю готувати", - написала Дорошкевич.

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Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про рецепт соковитої курки в пиві на Новий рік.

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