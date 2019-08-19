Яблочный спас: когда празднуем и что категорически нельзя делать в этот день

Яблочный спас 2019 отмечается 19 августа (фото: УНИАН)

Яблочный спас 19 августа символизирует поворот от лета к осени

Яблочный спас по христианскому календарю празднуется 19 августа. В 2019 году этот день выпадает на понедельник. Также этот праздник имеет и другое название – Преображение Господне.

В старину этот праздник был одним из первых праздников урожая и считалось, что именно с этого дня лето начинает поворачивать к осени и зиме. У восточных славян до Яблочного спаса нельзя было есть яблоки и плоды из нового урожая. Их нужно было освятить в церкви, а потом употреблять в пищу. Освященные яблоки также нужно было отнести на могилы умерших предков.

Яблочный спас 2019 (фото: УНИАН)

В этот день хозяйки обязательно пекли пироги с яблоками, блины с яблоками и другие блюда с яблоками. Вечером было положено провожать закат солнца с песнями – молодежь отправлялась на окраину села, водила хороводы и пела.

Яблочный спас является вторым праздником в череде спасов. Первый, Медовый – отмечают 14 августа, а третий, Ореховый – 29 августа.

По традиции в этот день нужно давать милостыню и помогать нуждающимся. А яблоки для корзинки, с которой вся семья отправится в церковь, должны собирать дети, так как они символизируют чистоту.

Перед тем, как откусить первый кусок освященного яблока, нужно обязательно загадать желание.

Яблочный спас 2019 (фото: УНИАН)

В этот день нельзя:

Делать уборку в доме. Посуду вымыть можно, но вот подметать или мыть пол – категорически нельзя.

Ремонтировать или затевать ремонты.

Работать.

Мыться в бане или мыть голову.

Красить волосы или делать стрижку.

Шить, вязать или рукодельничать.

Заниматься работами в саду или в огороде.

Купаться в море нежелательно.

Нельзя думать о материальном или корыстном.

Нельзя ссориться, спорить или сплетничать.

Нельзя сквернословить.

Убивать насекомых или прогонять их – они могут отвернуть удачу.

Устраивать громкие гуляния не рекомендуется. Яблочный спас больше подходит для тихого семейного вечера.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие запреты и традиции существуют на Маковея.

А также мы рассказывали о церковном календаре для украинцев на август 2019 года.