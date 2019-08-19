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Яблучний спас: коли святкуємо і що категорично не можна робити в цей день

STYLERЖиття    19.08.2019 - 06:03
Яблучний спас: коли святкуємо і що категорично не можна робити в цей день
Яблучний спас 2019 відзначається 19 серпня (фото: УНІАН)

Яблучний спас 19 серпня символізує поворот від літа до осені

Яблучний спас за християнським календарем святкується 19 серпня. У 2019 році цей день випадає на понеділок. Також це свято має й іншу назву – Преображення Господнє.

У давнину це свято було одним з перших свят урожаю і вважалося, що саме з цього дня літо починає повертати до осені і зими. У східних слов'ян до Яблучного спаса не можна було їсти яблука і плоди нового врожаю. Їх треба було освятити в церкві, а потім вживати в їжу. Освячені яблука також потрібно було віднести на могили померлих предків.

Яблучний спас: коли святкуємо і що категорично не можна робити в цей день

Яблучний спас 2019 (УНІАН)

В цей день господині обов'язково пекли пироги з яблуками, млинці з яблуками та інші страви з яблуками. Ввечері було покладено проводжати захід сонця з піснями – молодь відправлялася на околицю села, водила хороводи і співала.

Яблучний спас є другим святом у низці спасів. Перший, Медовий – відзначають 14 серпня, а третій, Горіховий – 29 серпня.

За традицією в цей день потрібно давати милостиню і допомагати нужденним. А яблука для кошика, з яким вся родина відправиться в церкву, повинні були збирати діти, так як вони символізують чистоту.

Перед тим, як відкусити перший шматок освяченого яблука, потрібно загадати бажання.

Яблучний спас: коли святкуємо і що категорично не можна робити в цей день

Яблучний спас 2019 (УНІАН)

В цей день не можна:

  • Робити прибирання в будинку. Посуд вимити можна, але от підмітати або мити підлогу – категорично не можна.
  • Ремонтувати або затівати ремонти.
  • Працювати.
  • Митися в лазні або мити голову.
  • Фарбувати волосся або робити стрижку.
  • Шити, в'язати або вишивати.
  • Займатися роботами в саду чи на городі.
  • Купатися в морі небажано.
  • Не можна думати про матеріальне або корисливий.
  • Не можна сваритися, сперечатися або брехати.
  • Не можна лихословити.
  • Вбивати комах або проганяти їх – вони можуть відвернути удачу.
  • Влаштовувати гучні гуляння не рекомендується. Яблучний спас більше підходить для тихого сімейного вечора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які заборони і традиції існують на Маковія.

А також ми розповідали про церковний календар для українців на серпень 2019 року.

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