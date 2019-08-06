Когда Спас в 2019 году: даты, история и традиции праздника

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Спасы - это православные христианские праздники, которые посвящены Иисусу Христу

Когда в 2019 году христиане отмечают Медовый, Ореховый и Яблочный Спас мы расскажем в нашем материале. Спасы - это православные праздники, которые посвящены Христу, обычно они всегда отмечаются в августе. В эти дни принято благодарить Бога и природу за полученные дары и собранный урожай. Также это отличный повод отведать фрукты, орехи, мед и вдоволь ими насладиться.

Со дня первого Спаса начинается Успенский пост, который длится две недели.

Медовый Спас

В Украине медовый Спас будет праздноваться 14 августа.

В этот день в церквях освящают воду, цветы и мак. В частности, принято собирать букеты цветов, в которых присутствуют большие спелые головки мака, а также бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинки и различные травы. Такие букеты называются "маковейчики". При этом каждый цветок в букете имел свое назначение. После освящения букет цветов и головки мака кладут за образа и хранят до весны, а весной - рассеивают по огороду.

С утра верующие стараются ничего не есть, пока не выпьют святой воды. Обрядовой едой в этот день являются "шулики", или "ломанцы", также в этот день готовят постный борщ с грибами.

Медовым Спасом этот праздник называют потому, что в это время традиционно пасечники начинают медосбор. Только после освящения первого меда в церкви на Маковея можно было разговляться.

Яблочный Спас

Будет отмечаться 19 августа, в понедельник.

В этот день принято поминать умерших родственников.

Также этот праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. Во время Яблочного Спаса делали прогнозы погоды на осень.

По народному обычаю, до Спаса не ели яблок. С праздником также связаны различные обжинковые обряды, в частности в церкви святили венки, а из несжатых на ниве нескольких стебельков ржи завязывали "Спасову бороду".

Ореховый Спас

Третий Спас - Ореховый или Хлебный (Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа) отмечается 29 августа.

К этому дню, как правило, заканчивали жатву и пекли пироги из муки нового урожая. Также с этим днем связывают начало массового сбора лесных орехов.

Как мы ранее сообщали, День Независимости в Украине отмечается ежегодно 24 августа. В этот раз, праздник будет в субботу, поэтому следующий понедельник, 26 августа, будет официальным выходным днем.