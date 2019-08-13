Медовый Спас 2019: строгие запреты и традиции Маковея в Украине

Медовый Спас или Маковей 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Медовый Спас считается одним из самых крупных православных праздников

Медовый Спас, или Маковей, все православные христиане празднуют 14 августа. Именно с этого дня в силу вступает Успенский пост, который имеет свои ограничения и особенности. Что можно, а что нельзя делать в этот день, в материале Styler.

История возникновения праздника

В церковном календаре этот праздник называется "Происхождение честных древ животворящего Креста Господня". Предание гласит, что некогда частица креста, на которой был распят Христос, спасла жителей Константинополя от страшной эпидемии. Святыню окунули в воду в водоемах, после чего эпидемия минула. Отсюда и произошло название "Спас" - оно связано со Спасителем - Иисусом Христом.

Ежегодно 14 августа верующие несут в храмы на освящение мед, мак и воду. Этот обычай происходит от традиции приносить первый урожай Богу. А освящение мака связано с тем, что в народе этот день приурочивают к памяти "семи мучеников Маккавеев". По преданию семь братьев Маккавеев бвли замучены за поддержку своего учителя Елеазара, священника, исповедовавшего тогда запрещенное христианство.

Медовый Спас или Маковей 2019 (фото: УНИАН)

На Маковея принято освячивать в церкви и "маковейский цветок" - букет из мяты, чабреца, календулы, мака. Также в этот праздник освящают источники воды и колодцы.

С Медового Спаса начинается двухнедельный Успенский пост, который завершится 27 августа перед праздником Успения Богородицы (28 августа).

Традиции Маковея

Освященный "маковейский букет" ранее было принято хранить за иконами. Действие высушенных цветов считалось целебным - их давали заболевшим домашним животным.

По традиции букет носили в церковь девочки, а перед походом в храм надлежало сытно позавтракать - это сулило урожайный год. Освященный мак применяли для охраны дома, скота и двора от нечистой силы. А маковую головку клали под подушку детям, у которых были проблемы со сном.

Медовый Спас или Маковей 2019 (фото: pixabay.com)

В Украине к Медовому Спасу хозяйки пекли пирожки или коржи с маком. В старину также верили, что на Маковея женщинам прощаются все давние грехи, если они сами себя простят и помолятся о прощении.

Запреты и табу на Медовый Спас

14 августа существует строгий запрет на шумные вечеринки и громкие разговоры. Нельзя заниматься уборкой или тяжелой работой. Также на Маковея запрещается ссориться и віяснять отношения.

В Медовый Спас нельзя никому желать зла, даже недругам, так как оно может вернуться к вам сторицей. Поскольку на этот день приходится начало Упенского поста, существуют довольно строгие ограничения в еде. Разрешается употреблять лишь неприготовленную растительную пищу - сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, а также хлеб.

Ране сообщалось, что в июле у украинцев было максимальное количество рабочих дней.

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