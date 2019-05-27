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Були дуже близькі: принц Гаррі обірвав зв'язок із подругою дитинства заради Меган

STYLERПерсони    27.05.2019 - 08:14
Були дуже близькі: принц Гаррі обірвав зв'язок із подругою дитинства заради Меган
Принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган змусила Гаррі розпрощатися з давньою подругою

Принц Гаррі після одруження на Меган Маркл вирішив скоротити число своїх знайомих. Так, 40-річна Наталі Пінкхем, яка була нерозлучною подругою герцога, раптом була вигнана з його товариства. Про це пише The Sun

34-річний принц Гаррі несподівано припинив спілкування з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports, якій раніше він довіряв всі свої таємниці. Онук Єлизавети II порвав з нею відносини без будь-якого попередження і навіть не запросив на своє весілля. З тих пір Наталі і Гаррі більше не бачилися.

Були дуже близькі: принц Гаррі обірвав зв'язок із подругою дитинства заради МеганПринц Гаррі обірвав зв'язок із подругою дитинства (фото: GettyImages)

"Вона справедливо ображена. Вона знала Гаррі протягом багатьох років і була не тільки його товаришем по чарці, але й довіреною особою. Вони були дуже близькі, але це були платонічні відносини. Коли Гаррі почав зустрічатися з Меган їх відносини різко змінилися. Між ними виникло охолодження і спілкування звелося нанівець", - розповідає інсайдер.

Однак сама Наталі досі вважає себе товаришем 34-річного Гаррі і каже, що Меган - та, хто йому потрібен, адже саме вона може приборкати гарячий норов принца.

Раніше друг Маркл проговорився про брехню герцогині.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II. 

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