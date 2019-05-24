Любит сильнее: раскрыт секрет отношений Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чувства Меган Маркл и принца Гарри довольно неоднозначны

Меган Маркл и Гарри любят друг друга по-разному. Эксперт, которая изучала герцогиню в течение нескольких месяцев, утверждает, что чувства у супружеской пары различны. Об этом информирует Еxpress.

Актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в грядущем фильме, изучала Меган в течение прошлого года. Мисс Смит смотрела, как Меган Маркл и Гарри смотрят друг на друга во время телешоу, готовясь к роли. Она сказала, что их отношения "настоящие", и сравнила герцогиню с принцессой Дианой.

Также Смит верит, что Меган плачет, когда ее нет на публике. Она сказала: "О, просто потому, что мы не видим, как Меган плачет на публике, это не значит, что она себя не чувствовала разбитой.

Меган Маркл (Коллаж РБК-Украина)

Мисс Смит также сосредоточилась на манерах Меган, чтобы воспроизвести их. Она обратила внимание даже на мелкие детали, вроде укладки волос.

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