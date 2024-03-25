З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Найкращі привітання на будь-який смак
25 березня відзначається велике церковне свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме в цей день архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії й повідомив, що вона стане матір'ю сина Божого Ісуса Христа.
Як красиво привітати з Благовіщенням, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Рівне.Медіа", Pozdravok, Telegraf.
Привітання з Благовіщенням в SMS
- "З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість"
- "Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!"
- "Вітаю вас зі святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодіянь, доброти душевної, здоров'я вам і вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому!".
Привітання з Благовіщенням у віршах - найкращі варіанти
"В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже вас від гріха"
***
"З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують"
***
"З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.
Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!".
Нагадаємо, раніше ми зібрали три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці.
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