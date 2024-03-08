Коли святкуємо Великдень у 2024 році: дата за новим церковним календарем

Воскресіння Христове, відоме як Великдень, вважається одним із найважливіших християнських свят. Дата цього свята змінюється щороку в залежності від календаря. Незважаючи на це, традиції та заборони, пов'язані з Великоднем, залишаються незмінними впродовж багатьох років.

Коли у 2024 році святкуємо Великдень, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли Великдень у 2024 році

Світле Христове Воскресіння християни східного обряду святкуватимуть 5 травня. Християни західного обряду - 31 березня.

Чому відрізняється дата Великодня у католиків і православних

Починаючи з 1 вересня 2023 року, Православна Церква України перейшла на новоюліанський церковний календар, який практично збігається з григоріанським, використовуваним католиками. Це означає, що більшість церковних свят тепер відзначаються православними та католиками одночасно.

Проте, дата Великодня і пов'язані з нею свята все ще залишаються відокремленими для православних та католиків через різницю в розрахунках. Православні використовують для розрахунків день весняного рівнодення 21 березня за юліанським календарем, що відповідає 3 квітня за григоріанським календарем. Таким чином, православна Пасха не може відзначатися раніше 4 квітня.

Традиції цього свята

Традиції та заборони на Великдень в Україні мають довгу історію і зберігаються протягом багатьох століть. Період перед Великоднем відзначається підготовкою, яка включає генеральне прибирання в домі, фарбування яєць, приготування м'ясних страв та випічки, зокрема традиційних пасок.

У сам день Воскресіння Христового українці освячують кошик із продуктами, які будуть використовуватися на святковій вечері. За святковим столом збирається вся родина, а на ньому з'являються традиційні страви, такі як холодець, ковбаси, крашанки та писанки, а також паски на десерт.

Великдень - велике свято в Україні (Getty Images)

Що не можна робити на свято

Щодо заборон, на Великдень важливо утримуватися від важкої фізичної праці, негативних емоцій та певних дій. Заборонено відмовляти в допомозі, лаятися, заздрити і бажати зла.

Також не рекомендується займатися ворожінням та ритуалами. В перший тиждень після Великодня священнослужителі не рекомендують весілля та вінчання.