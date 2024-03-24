Три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці

25 березня відзначається одне з найголовніших церковних свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня можна помолитися про зцілення та спасіння, але головне - щоб усі слова були щирими та йшли від серця та душі.

Сильна молитва до Богородиці

"Царице моя Преблага, Надіє моя, Богородице! Заступнице сиріт і подорожніх Пристановище! Скорботних Радість, ображених Покровителька. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш. Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о, Богоматір, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь".

Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці

"О Пресвята Владичице Богородице! Ти вища за всіх ангелів і архангелів і за все творіння чесніша. Ти помічниця покривджених, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист. О всемилостива Владичице, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси й помилуй і ризою Твоєю чесною захисти всіх християн православних. І ублагай, пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою Своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших.

О всемилостива Владичице Богородице! Піднеси нас із безодні гріховної і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжусобиці, від наглої смерти, від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого лиха. Подай, пречиста Владичице, мир і здоров’я рабам Твоїм (імена) і всім православним християнам, і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і сподоби нас, грішних рабів Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословенна й препрославлена, з Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитва про спасіння

"Пресвята Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, Єдина Чиста і Благословенна. Амінь".