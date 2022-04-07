ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 07:15
Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей Коллаж РБК-Украина: Благовещение 2022
Автор: Светлана Мащенко

Благовещение Пресвятой Богородицы - большой и светлый праздник, который ежегодно отмечается по православному календарю 7 апреля. В этот день нельзя работать, однако стоит посвятить себя добрым делам, ведь праздник - упоминание про "благую весть", которую принес Архангел Гавриил Деве Марии, что она родит Спасителя - Иисуса Христа.

Поздравьте родных и близких с праздником открытками, картинками, стихами, которые мы публикуем в материале Styler.

Радостных вестей,
Мира и добра
В праздник чудесный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

С Благовещением вас
Я сегодня поздравляю.
И поставить свечку
За Иисуса умоляю.
Пусть горит и не гаснет,
Пусть молитва звучит.
И от зла и обиды
Пусть Господь защитит.

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Пусть Благовещение подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!

А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Душа пусть в чудо верит,
Господь хранит тебя,
Судьба откроет двери
Все беды отведя.

Я дней желаю мирных,
Прожить тебе лет двести,
И слышать от любимых
Одни благие вести.

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Вокруг лишь слышен звон,
Всех поздравляет с праздником он.
Благовещение пришло -
Пусть пропадет повсюду зло.

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Пусть Пресвятая Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей вашего счастья!

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Со светлым праздником! Пусть Пресвятая Богородица от всех бед укроет, чтобы не касались вас и вашей семьи печали, разлуки и дурные вести. Желаю молитвам всем услышанными быть, а здоровья чтоб крепчайшим было.

Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей

Ранее мы писали, как правильно помолиться на Благовещение.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Благовещение
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны