Благовещение 2022: самые красивые поздравления в открытках и стихах для близких людей
Благовещение Пресвятой Богородицы - большой и светлый праздник, который ежегодно отмечается по православному календарю 7 апреля. В этот день нельзя работать, однако стоит посвятить себя добрым делам, ведь праздник - упоминание про "благую весть", которую принес Архангел Гавриил Деве Марии, что она родит Спасителя - Иисуса Христа.
Поздравьте родных и близких с праздником открытками, картинками, стихами, которые мы публикуем в материале Styler.
Радостных вестей,
Мира и добра
В праздник чудесный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.
С Благовещением вас
Я сегодня поздравляю.
И поставить свечку
За Иисуса умоляю.
Пусть горит и не гаснет,
Пусть молитва звучит.
И от зла и обиды
Пусть Господь защитит.
Пусть Благовещение подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!
А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
Душа пусть в чудо верит,
Господь хранит тебя,
Судьба откроет двери
Все беды отведя.
Я дней желаю мирных,
Прожить тебе лет двести,
И слышать от любимых
Одни благие вести.
Вокруг лишь слышен звон,
Всех поздравляет с праздником он.
Благовещение пришло -
Пусть пропадет повсюду зло.
Пусть Пресвятая Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей вашего счастья!
Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!
Со светлым праздником! Пусть Пресвятая Богородица от всех бед укроет, чтобы не касались вас и вашей семьи печали, разлуки и дурные вести. Желаю молитвам всем услышанными быть, а здоровья чтоб крепчайшим было.
Ранее мы писали, как правильно помолиться на Благовещение.
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