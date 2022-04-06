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Сильная молитва на Благовещение к Богородице для исполнения желаний и защиты от зла

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 21:02
Сильная молитва на Благовещение к Богородице для исполнения желаний и защиты от зла Фото: Как правильно помолиться на Благовещение (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 7 апреля по православному календарю. Этот праздник - третий по важности после Пасхи и Рождества Христова. Дата Благовещения всегда одинакова, ведь от Рождества его отделяет ровно девять месяцев.

Как правильно помолиться на Благовещение, читайте ниже в нашем материале Styler.

Что означает Благовещение

В христианстве Благовещение - "благая весть", которую получила Дева Мария от архангела Гавриила о том, что она станет Божьей Матерью и родит сына - Спасителя Иисуса Христа.

Когда-то в народе праздник ассоциировался с приходом весны, настоящего тепла, началом нового земледельческого года. И действительно 7 апреля будет самым теплым днем в нашей стране.

Благовещение упоминается в Евангелии от Луки. По сказанию, Архангел Гавриил явился Деве Марии в местечке Назарет, когда она набирала воду из источника.

Прочитайте эту сильную молитву в праздничный день:

"Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя: ум мой обогати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей.

Бдети к песни укрепи, уныния сон отягощающи. Связана пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляюще мя. Жизнедателя Бога рождшая, умервщлена мя страстьми оживи. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби.

Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам. Пречистая, души своея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи.

Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Молитва к Богородице о защите от зла:

Величавая Царица Небесная, повелительнице ангелов! Ты получила от Бога силу и задачу раздавить голову сатаны, поэтому мы смиренно просим: пошли нам на помощь Твои небесные легионы, чтобы они под Твоим руководством и Твоею силой преследовали адские силы, везде с ними сражались, отбили их кричащее нападение и снова сбросили бы их в пропасть. Аминь.

Что нельзя делать на Благовещение

  • Конечно, запрещено браться за любую работу, а особенно беременным женщинам.
  • Под запретом громкие забавы, сильное веселье, злоупотребление алкоголем.
  • Нельзя расчесываться, стричься. Именно о Благовещении говорят - "Птица гнезда не вьет, девушка косы не плетет".
  • В этот день хозяева старались не брать яиц с кубел, потому что верили: если прикоснуться к ним рукой - будут вылупляться цыплята с двумя головами.
  • Также нельзя забивать животных.
  • Большим грехом считалось на Благовещение одалживать огонь.

Ранее мы писали, как помолиться за мир в Украине.

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