ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 07:15
Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей Колаж РБК-Україна: Благовіщення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Благовіщення Пресвятої Богородиці - велике і світле свято, яке щорічно відзначається за православним календарем 7 квітня. В цей день не можна працювати, однак варто присвятити себе добрим справам, адже свято - згадка про "благу звістку", яку приніс Архангел Гавриїл Діві Марії, що вона народить Спасителя - Іісуса Христа.

Привітайте рідних і близьких зі святом листівками, картинками, віршами, які ми публікуємо в матеріалі Styler.

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного -
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

З Благовіщенням вас я вітаю!
Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло -
Хай пропаде всюди зло.

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Нехай Пресвята Богородиця обдарує вас любов'ю, радісною, довгоочікуваною звісточкою і буде покровителькою вашого щастя!

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Вітаю з Благовіщенням! Бажаю повної чаші добра, радості, щастя, Божого благословення, здоров'я і добробуту. Нехай Богородиця чує молитви і захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості і лише благі вісті!

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Зі світлим святом! Нехай Пресвята Богородиця від усіх бід вкриє, щоб не торкалися Вас і вашої родини печалі, розлуки і погані вісті. Бажаю молитвам всім почутими бути, а здоров'я щоб найміцнішим було.

Благовіщення 2022: найгарніші вітання у листівках і віршах для близьких людей

Раніше ми писали, як правильно помолитися на Благовіщення.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Благовещение
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку