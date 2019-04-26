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Благодатный огонь: раскрыта важная тайна

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 15:27
Благодатный огонь: раскрыта важная тайна
Фото: Благодатный огонь 2019 (коллаж РБК-Украина)

Благодатный огонь – древний символ нерукотворного света Воскресения Христова

Пасха 2019 – праздник, который является очень важным для множества верующих по всему миру. В том числе – для православных украинцев. В православной традиции Пасху 2019 отмечают в воскресенье 28 апреля.

С праздником Пасхи тесно связана история схождения Благодатного огня за день до праздника. В субботу, за день до Пасхи, православные всего мира ждут схождения священного огня в Иерусалиме.

Главные обряды, связанные с Благодатным огнем

Каждый год в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня.

Схождению огня обычно предшествует богослужение. В нем, как правило, участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Благодатный огонь: раскрыта важная тайнаФото: Благодатный огонь 2019 (Getty Images)

Кстати, накануне Великой субботы в пятницу вечером среди верующих принято собираться в храме Гроба Господня. Там проходит специальное богослужение. Его заканчивают крестным ходом в Кувуклию.

При этом в храме гасят все свечи, а верующие замирают в ожидании великого чуда.

Благодатный огонь: раскрыта важная тайнаСхождение Благодатного огня в Иерусалиме (Getty Images)

Что символизирует Благодатный огонь?

Считается, что он является древнейшим символом нерукотворного света Воскресения Христова. О нем говорил еще апостол Петр. Кроме того, Благодатный огонь является сакральной святыней для верующих. Появление священного огня накануне Пасхи считается чудом.

Какую тайну раскрыл священник?

В прошлом 2018-м году представитель армянской патриархии Самуил Агоян поделился в одном из интервью информацией о том, как на самом деле зажигается священный огонь. Он сам три раза присутствовал при этом.

Благодатный огонь: раскрыта важная тайнаКак появляется Благодатный огонь (Getty Images)

Священнослужитель заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. Он добавил, что "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе, оказывается, нет.

"У них есть связки свечей, мы называем их факелами, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – рассказал в интервью Самуил Агоян.

Благодатный огонь: раскрыта важная тайнаСхождение Благодатного огня в Иерусалиме (Getty Images)

Как выяснилось, против чудотворности явления Благодатного огня категорически выступала католическая церковь. Так, в далеком 1238 году с несогласием выступил Папа Римский Григорий IX.  

Современные исследователи религии и появления огня уверены, что огонь можно добыть искусственным путем, но при этом они также не исключают и самовозгорания химических смесей и специфических веществ.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в преддверии Пасхи 2019.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Пасху 2019. Они заявили, что во многих регионах Украины в эти выходные ожидаются дожди.

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