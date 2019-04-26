Благодатний вогонь: розкрита важлива таємниця

Фото: Благодатний вогонь 2019 (колаж РБК-Україна)

Благодатний вогонь – стародавній символ нерукотворного світла Воскресіння Христового

Великдень 2019 – свято, яке є дуже важливим для багатьох віруючих по всьому світу. В тому числі – для православних українців. У православній традиції Великдень 2019 відзначають у неділю 28 квітня.

Зі святом Великодня тісно пов'язана історія сходження Благодатного вогню за день до свята. У суботу, за день до Великодня, православні всього світу чекають сходження святого вогню в Єрусалимі.

Головні обряди, пов'язані з Благодатним вогнем

Кожен рік у Велику суботу, яку відзначають рівно за день до Великодня, в Єрусалимському храмі Гробу Господнього відбувається сходження Благодатного вогню.

Сходженню вогню зазвичай передує богослужіння. У ньому, як правило, беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, від Коптської і Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.

Фото: Благодатний вогонь 2019 (Getty Images)

До речі, напередодні Великої суботи в п'ятницю ввечері серед віруючих прийнято збиратися у храмі Гробу Господнього. Там проходить спеціальне богослужіння. Його закінчують хресним ходом в Кувуклію.

При цьому в храмі гасять всі свічки, а віруючі завмирають в очікуванні великого дива.

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі (Getty Images)

Що символізує Благодатний вогонь?

Вважається, що він є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового. Про нього говорив ще апостол Петро. Крім того, Благодатний вогонь є сакральною святинею для віруючих. Поява священного вогню напередодні Великодня вважається дивом.

Яку таємницю розкрив священик?

У минулому 2018-му році представник вірменської патріархії Самуїл Агоян поділився в одному з інтерв'ю інформацією про те, як насправді запалюється священний вогонь. Він сам тричі був присутній при цьому.

Як з'являється Благодатний вогонь (Getty Images)

Священнослужитель заявив, що патріархи запалюють зв'язки воскових свічок від масляної лампади. Він додав, що "Бог творить чудеса, але не на втіху людям", і нічого містичного в цьому процесі, виявляється, немає.

"У них є зв'язки свічок, ми називаємо їх смолоскипами, і вони підпалюють їх від масляної свічки і представляють його як благодатний вогонь. Ми віримо в чудеса, але я був там три рази, і це не диво", – розповів в інтерв'ю Самуїл Агоян.

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі (Getty Images)

Як з'ясувалося, проти чудотворності явища Благодатного вогню категорично виступала католицька церква. Так, у далекому 1238 році з незгодою виступив Папа Римський Григорій IX.

Сучасні дослідники релігії і появи вогню впевнені, що вогонь можна добути штучним шляхом, але при цьому вони також не виключають і самозаймання хімічних сумішей і специфічних речовин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити напередодні Великодня 2019.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на Великдень 2019. Вони заявили, що в багатьох регіонах України у ці вихідні очікуються дощі.