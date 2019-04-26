ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Благодатний вогонь: розкрита важлива таємниця

STYLERЖиття    26.04.2019 - 15:27
Благодатний вогонь: розкрита важлива таємниця
Фото: Благодатний вогонь 2019 (колаж РБК-Україна)

Благодатний вогонь – стародавній символ нерукотворного світла Воскресіння Христового

Великдень 2019 – свято, яке є дуже важливим для багатьох віруючих по всьому світу. В тому числі – для православних українців. У православній традиції Великдень 2019 відзначають у неділю 28 квітня.

Зі святом Великодня тісно пов'язана історія сходження Благодатного вогню за день до свята. У суботу, за день до Великодня, православні всього світу чекають сходження святого вогню в Єрусалимі.

Головні обряди, пов'язані з Благодатним вогнем

Кожен рік у Велику суботу, яку відзначають рівно за день до Великодня, в Єрусалимському храмі Гробу Господнього відбувається сходження Благодатного вогню.

Сходженню вогню зазвичай передує богослужіння. У ньому, як правило, беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, від Коптської і Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.

Благодатний вогонь: розкрита важлива таємницяФото: Благодатний вогонь 2019 (Getty Images)

До речі, напередодні Великої суботи в п'ятницю ввечері серед віруючих прийнято збиратися у храмі Гробу Господнього. Там проходить спеціальне богослужіння. Його закінчують хресним ходом в Кувуклію.

При цьому в храмі гасять всі свічки, а віруючі завмирають в очікуванні великого дива.

Благодатний вогонь: розкрита важлива таємницяСходження Благодатного вогню в Єрусалимі (Getty Images)

Що символізує Благодатний вогонь?

Вважається, що він є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового. Про нього говорив ще апостол Петро. Крім того, Благодатний вогонь є сакральною святинею для віруючих. Поява священного вогню напередодні Великодня вважається дивом.

Яку таємницю розкрив священик?

У минулому 2018-му році представник вірменської патріархії Самуїл Агоян поділився в одному з інтерв'ю інформацією про те, як насправді запалюється священний вогонь. Він сам тричі був присутній при цьому.

Благодатний вогонь: розкрита важлива таємницяЯк з'являється Благодатний вогонь (Getty Images)

Священнослужитель заявив, що патріархи запалюють зв'язки воскових свічок від масляної лампади. Він додав, що "Бог творить чудеса, але не на втіху людям", і нічого містичного в цьому процесі, виявляється, немає.

"У них є зв'язки свічок, ми називаємо їх смолоскипами, і вони підпалюють їх від масляної свічки і представляють його як благодатний вогонь. Ми віримо в чудеса, але я був там три рази, і це не диво", – розповів в інтерв'ю Самуїл Агоян.

Благодатний вогонь: розкрита важлива таємницяСходження Благодатного вогню в Єрусалимі (Getty Images)

Як з'ясувалося, проти чудотворності явища Благодатного вогню категорично виступала католицька церква. Так, у далекому 1238 році з незгодою виступив Папа Римський Григорій IX.

Сучасні дослідники релігії і появи вогню впевнені, що вогонь можна добути штучним шляхом, але при цьому вони також не виключають і самозаймання хімічних сумішей і специфічних речовин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити напередодні Великодня 2019.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на Великдень 2019. Вони заявили, що в багатьох регіонах України у ці вихідні очікуються дощі.

Страсна п'ятниця: що категорично заборонено робити в цей день Метро у Києві продовжить роботу у ніч на Великдень
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Пасха
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся