Благодаря стюардессам я остался жив: пассажир о трагедии в Шереметьево

Пожар в самолете в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, унес жизни 40 пассажиров и одного члена экипажа. Один из выживших в катастрофе рассказал, как происходила эвакуация пассажиров. Об этом сообщает ВВС.

Так, по словам Дмитрия Хлебушкина, самоотверженная работа бортпроводниц помогла избежать большего количества жертв пожара на авиалайнере.

Напомним, что из 78 человек, находящихся на борту Sukhoi Superjet спастись удалось лишь 37 пассажирам и членам экипажа.

"Только благодаря стюардессам я остался жив, - сказал он. - Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура, а они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трапы", - рассказал Дмитрий.

Пожар в самолете в Шереметьево - пассажир рассказал о спасении (фото: vk.com mchs_mo)

Отметим, что сразу после происшествия пользователи сети стали активно обсуждать тему, что эвакуацию зструднили сами пассажиры, которые пытались спасти свои вещи, снимая с полок ручную кладь.

На видео из Шереметьево действительно заметно, что некоторые люди покидали самолет с вещами, в том числе с довольно крупными сумками.

Однако официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов опроверг информацию о затягивании эвакуации, сообщив, что она заняла 55 секунд при нормативе в 90.

Пожар в самолете в Шереметьево - пассажир рассказал о спасении (видео: YouTube/JOKER CHANNEL)

Напомним, пожар самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в РФ забрал жизни 41 человека. Трагедия произошла 5 мая. Всего в авиалайнере находилось 78 человек, выжили 37. В воздушное судно после вылета из Москвы в Мурманск в небе ударила молния, радиосвязь была утеряна, а при экстренной посадке самолет сильно ударило о землю.

Отмечается, что при пожаре самолет полностью выгорел. Российский следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Ранее мы писали о том, что на РосТВ опозорились из-за трагедии в Шереметьево, упомянув о пожаре в самолете, унесшем жизни десятков людей лишь вскользь.

А также сообщали о хронологии страшной катастрофы - о последовательности событий рассказал командир SSJ-100 Денис Евдокимов.