Завдяки стюардесам я залишився живий: пасажир про трагедію в Шереметьєво

Пожежа в літаку в аеропорту Шереметьєво в неділю, 5 травня, забрала життя 40 пасажирів і одного члена екіпажу. Один з тих, хто вижив в катастрофі розповів, як відбувалася евакуація пасажирів. Про це повідомляє ВВС.

Так, за словами Дмитра Хлєбушкіна, робота бортпровідниць допомогла уникнути більшої кількості жертв пожежі на авіалайнері.

Нагадаємо, що з 78 осіб, які знаходилися на борту Sukhoi Superjet врятуватися вдалося лише 37 пасажирам і членам екіпажу.

"Тільки завдяки стюардесам я залишився живий, - сказав він. - Дівчата стояли в приміщенні, де газ, де було темно, де була найвища температура, а вони звідти витягали людей і допомагали спуститися на трапи", - розповів Дмитро.

Пожежа в літаку в Шереметьєво - пасажир розповів про порятунок (фото: vk.com mchs_mo)

Відзначимо, що відразу після події користувачі мережі стали активно обговорювати тему, що евакуацію зструднили самі пасажири, які намагалися врятувати свої речі, знімаючи з полиць ручну поклажу.

На відео з Шереметьєво дійсно помітно, що деякі люди покидали літак з речами, в тому числі з досить великими сумками.

Проте офіційний представник "Аерофлоту" Максим Фетисов спростував інформацію про затягування евакуації, повідомивши, що вона зайняла 55 секунд при нормативі 90.

Пожежа в літаку в Шереметьєво - пасажир розповів про порятунок (відео: YouTube/JOKER CHANNEL)

Нагадаємо, пожежа літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво в РФ забрала життя 41 людини. Трагедія сталася 5 травня. Всього в авіалайнері знаходилося 78 осіб, вижили 37. У повітряне судно після вильоту з Москви до Мурманська в небі вдарила блискавка, радіозв'язок був втрачений, а при екстреній посадці літак сильно вдарило об землю.

Наголошується, що при пожежі літак повністю вигорів. Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Раніше ми писали про те, що на РосТБ зганьбилися через трагедію в Шереметьєво, згадавши про пожежу в літаку, яка забрала життя десятків людей лише мимохідь.

А також повідомляли про хронологію страшної катастрофи - про послідовність подій розповів командир SSJ-100 Денис Євдокімов.