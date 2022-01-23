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Как благодаря фото узнать, что мужчина готов к серьезным отношениям

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Воскресенье 23 января 2022 17:50
Как благодаря фото узнать, что мужчина готов к серьезным отношениям Фото: ученые рассказали, как благодаря фото узнать, что мужчина готов к серьезным отношениям (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Канадские специалисты провели исследования и выяснили, какие фото в соцсетях и на сайте знакомств публикуют мужчины, которые готовы к серьезным отношениям.

Об этом сообщает Men's Health.

По словам экспертов, к серьезным отношениям готовы те мужчины, у которых в профайле вы увидите фото с детьми, если они у них есть, и с домашними питомцами.

Такие снимки говорят о том, что мужчина готов брать ответственность за потенциальную партнершу. Исследователи также отметили, что наличие детей и домашних животных требует больших финансовых трат и говорит о материальном статусе мужчины.

Привычки, которые могут повысить привлекательность мужчин в глазах женщин

Носите красный. Этот совет является универсальным. Дело в том, что и женщины, и мужчины реагируют на красный цвет одинаково. Красный всегда выделяется на фоне других цветов.

Будьте угрюмым. Канадские ученые выяснили, что веселые мужчины менее привлекательны для женщин, чем серьезные или даже угрюмые (на самом деле гордые и сильные).

Повышайте тестостерон. У мужчин, у которых высокий уровень тестостерона, лучшая иммунная система. При этом они привлекают больше женщин. Чтобы повысить тестостерон, эксперты советуют ходить в спортзал.

Касайтесь. Обнимайтесь или хотя бы обмениваясь рукопожатиями с потенциальной партнершей. Но не злоупотребляйте этим с незнакомыми людьми.

Будьте любознательным. Слушайте и интересуйтесь, о чем вам говорят: это повышает ваш кругозор и делает вас внимательным в глазах окружающих.

Напомним, эксперты рассказали девушкам, как ведет себя мужчина, который будет любить вас вечно.

Ранее мы писали про тревожные звоночки того, что у парня серьезные проблемы с психикой.

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