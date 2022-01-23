Як завдяки фото дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків

Канадські фахівці провели дослідження і з'ясували, які фото в соцмережах і на сайті знайомств публікують чоловіки, які готові до серйозних стосунків.

За словами експертів, до серйозних стосунків готові ті чоловіки, у яких в профайлі ви побачите фото з дітьми, якщо вони у них є, і з домашніми вихованцями.

Такі знімки говорять про те, що чоловік готовий брати відповідальність за потенційну партнерку. Дослідники також зазначили, що наявність дітей і домашніх тварин вимагає великих фінансових витрат і говорить про матеріальний статус чоловіка.

Звички, які можуть підвищити привабливість чоловіків в очах жінок

Носіть червоний. Ця порада є універсальною. Справа в тому, що і жінки, і чоловіки реагують на червоний колір однаково. Червоний завжди виділяється на тлі інших кольорів.

Будьте похмурим. Канадські вчені з'ясували, що веселі чоловіки менш привабливі для жінок, ніж серйозні або навіть похмурі (насправді горді і сильні).

Підвищуйте тестостерон. У чоловіків, у яких високий рівень тестостерону, краща імунна система. При цьому вони приваблюють більше жінок. Щоб підвищити тестостерон, експерти радять ходити в спортзал.

Доторкайтесь. Обіймайтеся або хоча б обмінюючись рукостисканнями з потенційною партнеркою. Але не зловживайте цим з незнайомими людьми.

Будьте допитливим. Слухайте і цікавтеся, про що вам говорять: це підвищує ваш кругозір і робить вас уважним в очах оточуючих.