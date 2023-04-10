"Благаємо людей про допомогу": сімейному притулку для собак терміново потрібна підтримка

"Наш сімейний міні-притулок для собак дуже потребує допомоги. Після окупації до притулку стали потрапляти, кинуті господарями на вулиці тварини. Щодня потрібно нагодувати 47 живих істот. Ми економимо як можемо, але цього недостатньо. Половину тварин ми забезпечуємо самі, працюємо без вихідних, а друга половина для нас не підйомна. Ціни на все зросли у кілька разів. Ми не знаємо, як бути далі", - сказано у повідомленні.

Якщо тварин випустити надвір - вони загинуть.

"Люди, ми вас дуже просимо, не залишайте нас у таку скрутну хвилину. Допоможіть нам нагодувати тварин у притулку. Дякуємо нашому постачальнику за хороші знижки для притулку. Але в такий час нам у позику ніхто корм не дасть, за нього потрібно відразу розрахуватися ", - написала господиня притулку.

Реквізити для допомоги

4149499385157449 Приватбанк(Г@льченко Г.)

5375414106133183 Монобанк

PayPal - Likulia@i.ua

Також можна допомогти притулку кормом та відправити його Новою поштою (адресу дадуть в особистих повідомленнях).

Міні-притулку для тварин терміново потрібна допомога (фото: facebook.com/StranaPomosiZivotnym)