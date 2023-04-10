"Умоляем людей о помощи": семейному приюту для собак срочно нужна поддержка

"Наш семейный мини-приют для собак очень нуждается в помощи. После оккупации в приют стали попадать, брошенные хозяевами на улицы животные. Ежедневно нужно накормить 47 живых существ. Мы экономим как можем, но этого недостаточно. Половину животных мы обеспечиваем сами, работаем без выходных, а вторая половина для нас не подъемная. Цены на все выросли в несколько раз. Мы не знаем, как быть дальше", - сказано в сообщении.

Если животных выпустить на улицу - они погибнут.

"Люди, мы вас очень просим, не оставляйте нас в такую ​​трудную минуту. Помогите нам накормить животных в приюте. Благодарим нашего поставщика за хорошие скидки для приюта. Но в такое время нам взаймы никто корм не даст, за него нужно сразу рассчитаться", - написала хозяйка приюта.

Реквизиты для помощи

4149499385157449 Приватбанк( Г@льченко Г.)

5375414106133183 Монобанк

PayPal - Likulia@i.ua

Также можно помочь приюту кормом и отправить его Новой почтой (адрес дадут в личных сообщениях).

Мини-приюту для животных срочно нужна помощь (фото: facebook.com/StranaPomosiZivotnym)