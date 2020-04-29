Бизнес выводят из коронакризиса: в Украине изменят правила карантина

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Премьр Денис Шмыгаль анонсировал ослабление карантина для бизнеса

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 11 мая, и правительство сейчас разрабатывает критерии ослабления ограничительных мер. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что каждый этап смягчения запретов предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм.

Глава Кабмина 29 апреля заявил, что ряд решений по ослаблению карантина планируют рассмотреть уже на следующем заседании.

Так, Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм, который позволил правительству на сегодняшнем заседании восстановить деятельность продовольственных рынков, говорится в сообщении чиновника в Facebook.

Шмыгаль добавил, что основным условием для этого является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

"Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", - написал премьер.

Также глава правительства подчеркнул, что о бизнесменах и предпринимателях "мы точно не забываем".

"Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантина, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни", - рассказал Шмыгаль.

Как пример он назвал начало выплат единовременного пособия пенсионерам и другим незащищенным слоям населения, а также увеличение выплаты пособия по временной безработице.

"Дополнительно сегодня правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы. А также поддержал проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии. Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно мог получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения", - говорится в публикации.

Шмыгаль акцентировал, что всю экономику не останавливали, а наибольшие ограничения касаются области питания и розничной торговли.

"Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня в Киеве на улицу Грушевского представители малого бизнеса собрались на митинг с требованием прекратить карантин, так как им нечем кормить свои семьи. Протестующие под Кабмином возмущались, что в стране продолжают работать гиганты бизнеса ("Эпицентр", Макдональдс и другие). Полиция начала разгонять активистов.

Ранее в разных городах прошли протесты из-за условий карантина - предприниматели перекрывали дороги в Хусте на Закарпатье, под Херсоном, пробивались на рынки в Каменском Днепропетровской области, протестовали в Мелитополе под Запорожьем и не только.