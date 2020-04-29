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Бізнес виводять з коронакризи: в Україні змінять правила карантину

STYLERЖиття    29.04.2020 - 21:21
Бізнес виводять з коронакризи: в Україні змінять правила карантину
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Прем'р Денис Шмигаль анонсував ослаблення карантину для бізнесу

Карантин в Україні через коронавірус діє по 11 травня, і уряд зараз розробляє критерії ослаблення обмежувальних заходів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що кожен етап пом'якшення заборон передбачає відкриття закладів з чіткими вимогами щодо дотримання санітарних норм.

Глава Кабміну 29 квітня заявив, що ряд рішень по ослабленню карантину планують розглянути вже на наступному засіданні.

Так, МОЗ і Мінекономіки розробили алгоритм, який дозволив уряду на сьогоднішньому засіданні відновити діяльність продовольчих ринків, йдеться в повідомленні чиновника в Facebook.

Шмигаль додав, що основною умовою для цього є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

"Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об'єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми повинні не просто відкрити магазини, перукарні та кафе, ми повинні створити умови, при яких перебування там людей не буде загрожувати новим спалахом хвороби", - написав прем'єр.

Також глава уряду наголосив, що про бізнесменів і підприємців "ми точно не забуваємо".

"Влада розуміє, що громадяни, які сумлінно дотримуються карантину, не мають достатнього запасу міцності. Для цього ми працюємо над ініціативами, які допоможуть їм пройти цей період життя", - розповів Шмигаль.

Як приклад він назвав початок виплат одноразової допомоги пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення, а також збільшення виплати допомоги по тимчасовому безробіттюя.

"Додатково сьогодні уряд схвалив виділення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої та другої групи. А також підтримав проєкт закону, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії. Якщо підприємець не зможе показати "дохід", адже не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Важливо, щоби бізнес безперешкодно мав змогу отримувати додатковий ресурс у непростих умовах коронакризи. Сподіваюсь, що Верховна Рада якнайшвидше підтримає законодавчі зміни", - говориться в публікації.

Шмигаль акцентував, що всю економіку не зупиняли, а найбільші обмеження стосуються області харчування та роздрібної торгівлі.

"Вважаю, що в цій сфері не повинно бути обраних. Правила для всіх однакові", - наголосив він.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві на вулиці Грушевського представники малого бізнесу зібралися на мітинг з вимогою припинити карантин, бо їм нічим годувати свої сім'ї. Протестувальники під Кабміном обурювалися, що в країні продовжують працювати гіганти бізнесу ("Епіцентр", Макдональдс та інші). Поліція почала розганяти активістів.

Раніше в різних містах пройшли протести через умови карантину - підприємці перекривали дороги в Хусті на Закарпатті, під Херсоном, пробивалися на ринки в Кам'янському Дніпропетровської області, протестували в Мелітополі під Запоріжжям і не тільки.

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