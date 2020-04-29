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Открытие рынков в Украине: когда и как они будут работать

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 15:15
Открытие рынков в Украине: когда и как они будут работать
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Открытие рынков в Украине ожидается в ближайшие дни

Кабинет министров принял решение о возобновление работы продовольственных рынков в Украине. РБК-Украина разбиралось, когда они откроются и как будут работать.

Когда и сколько

Первые продовольственные рынки, закрытые в связи с карантином, смогут возобновить работу уже с 1 мая. Ожидается, что завтра Кабинет министров опубликует свое решение и оно вступит в силу.

На первом этапе откроются 872 продовольственных рынка. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял об открытии около 280 рынков, однако обещал, что список будет расширен теми объектами торговли, которые смогут обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм.

Как будут открывать рынки

Решение об открытии рынка будет принимать соответствующий территориальный орган Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. При этом объект должен быть зарегистрирован как оператор рынка пищевых продуктов. Представители этой службы также будут контролировать работу рынков.

Разрешения каждый день

На рынках будут действовать дополнительные элементы контроля, которые будут обеспечивать не менее двух инспекторов на каждом рынке. При этом рынкам будет ежедневно предоставляться разрешение на работу на следующий день.

При нарушении правил карантина и санитарных норм рынок будет закрываться на неделю.

Основные требования

На продовольственные рынки будут допускаться работники, продавцы и покупатели исключительно в медицинских масках или респираторах через обязательный температурный скрининг.

На каждом входе на рынок должны быть антисептики, запрещена концентрация покупателей более чем один человек на 10 квадратных метров.

При этом контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые три часа, а в конце рабочего дня необходима уборка и дезинфекция всех помещений.

Рынок должен обеспечить защитные экраны между продавцами и покупателями, а также расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров.

Запрещена стихийная торговля возле рынков.

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