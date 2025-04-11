Битва за дітей неминуча? Скандал між Кім та Каньє загостроюється: що відомо

Що сталося між Кім та Каньє

Після розлучення інфлюенсерка підтримувала нормальні стосунки з репером, рівноцінно розділяючи з ним батьківські обов'язки. Вона хотіла, аби діти мали змогу підтримувати зв'язок з батьком. Проте останні заяви та поведінка Веста змусили Кардаш'ян хвилюватися за безпеку нащадків.

Репер давно славиться неадекватною поведінкою: випустив футболки зі свастикою, публікував антисемітські дописи в Twitter, у яких називав себе расистом і нацистом. Черга дійшла й до родини Кім.

На початку квітня репер зізнався в інтерв'ю, що шкодує про народження дітей від зірки. Мовляв, він ніколи цього не хотів. Усе це сталося на тлі скандалу через їхню доньку Норт, яку артист залучив до створення треку разом з P.Diddy, який сидить за ґратами через звинувачення у сексуальному насильстві та розбещенні неповнолітніх.

Ситуацію загострили нещодавні повідомлення Каньє. У четвер, 10 квітня, він зробив низку огидних сексистських заяв, зокрема висловив бажання зняти "домашнє" відео зі своєю колишньою дружиною, образив Бейонсе, заявив, що платить 200 тисяч доларів на дітей і що нібито деякі жінки "фантазують про зґвалтування".

Скандальні твіти Каньє Веста (скриншот) Як відреагувала Кім За даними інсайдера, вона була розлючена дописами колишнього. Зірка ніколи не хотіла, щоб стосунки з батьком її дітей дійшли до судових тяганин. Вона одразу жадала видалити записи. Ба більше, подала відповідну юридичну заяву з вимогою припинити таку поведінку. Водночас готується до жорсткої боротьби за право опіки над дітьми. Джерело повідомило, що Кім намагається "захистити дітей від усього цього", проте зробити це в сучасних реаліях непросто. Наприклад, у Норт увімкнені сповіщення на телефоні для повідомлень батька. Вона також намагалася вберегти дітей від вульгарного відео з колишнім Рей Джеєм, яке колись "прославило" модель. Проте заява Каньє це унеможливила та ще більше підштовхнула Кардаш'ян до рішення позбавити його батьківських прав. Кім Кардаш'ян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, пара була одружена шість років, з 2016 по 2021 рік. Вони мають чотирьох дітей - 11-річну Норт, 7-річну Чикаго, 9-річного Сеінта і 5-річного Псалма.