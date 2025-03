Чому Каньє Вест змушує своїх дівчат носити відверті вбрання: його колишня розкрила причину

В першу чергу американська модель, яка перебувала у стосунках з репером з 2008 по 2010 рік наголосила, що саме Вест обирає одягати своїх жінок у відвертий одяг.

"Він робив те саме зі мною та Кім (Кардаш'ян - ред)", - зауважила Роуз.

The world was a better place when Amber Rose and Kanye West was together #YezzyTaughtMe pic.twitter.com/ZZtLa6lp3R