Колишня дружина Шварценеггера розповіла, як його зрада з покоївкою "зламала її дух"

Американська журналістка та письменниця Марія Шрайвер вперше відверто розповіла про свій стан після того, як дізналася про роман свого чоловіка Арнольда Шварценеггера з покоївкою сім'ї Мілдред Баеною, яка народила від актора сина Джозефа.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на People .

Як відреагувала на зраду

Як повідомляється, у книзі "Я - Марія" Шрайвер пригадала свій емоційний зрив в готелі, коли дізналася про зраду чоловіка, з яким була у шлюбі 25 років та від якого має чотирьох дітей.

"Коли я сиділа на підлозі готельного номера в темряві, налякана і самотня, зі сльозами на очах, я подумала про себе: "Маріє, це не мусить бути кінцем для тебе. Це не може бути твоїм кінцем. Нехай це буде твій новий початок", - зізналася вона.

Вона була розгнівана, поглинута горем, страхом, сумом і тривогою.

"Це розбило моє серце, це зламало мій дух, це зламало те, що залишилося від мене", - зізналася Марія у своїх мемуарах.

Марія Шрайвер та Арнольд Шварценеггер (фото: GettyImages)

Як пережила розлучення після зради

Для Марії шлях до зцілення був таким же тривалим, як і процес розлучення, який завершився лише у 2021-му. У своїй книзі, яка вийде у світ лише з 1 квітня, вона поділилася методами, до яких вдавалася, аби залікувати сердечні рани. Зокрема зірка пройшла через терапевтів, цілителів, шаманів і ясновидців.

"Я навіть поїхала через всю країну в закритий монастир", - зізналася вона.

Розлучення дозволило Марії усвідомити свою самодостатність та цінність. Тепер вона не боїться самотності чи старіння.

"Раніше я вірила, що якщо у тебе немає партнера, то ти, мабуть, негідний любові. Але я навчилася, що це найдальше від правди", - поділилася вона.

З Арнольдом у жінки збереглися теплі стосунки. Вони підтримують дружній зв'язок.

Що відомо про розлучення Шварценеггера та Шрайвер на тлі зради

Марія подала на документи до суду у 2011 році, коли дізналася правду про зраду чоловіка. Сам актор розповів про таємний роман під час консультації у психотерапевта, коли пара намагалася налагодити стосунки. У документальному фільмі "Арнольд", знятому у 2023 році, він визнав свою помилку.

"Я завдав достатньо болю своїй сім'ї. Всі мусили страждати. Марія мусила страждати. Діти мусили страждати. Джозеф. Його мати. Всі", - сказав тоді усім відомий Термінатор.

Нагадаємо, пара має чотирьох спільних дітей: Кетрін, Крістіну, Патріка та Кріса. В актора також є син Джозеф Баена від колишньої хатньої робітниці Мілдред. Хлопець дуже схожий на батька. Чим доросліше він ставав, тим менше сумнівів лишалося, що його батьком є саме Арні.

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