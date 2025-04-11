Битва за детей неизбежна? Скандал между Ким и Канье обостряется: что известно

Ким Кардашьян больше не будет терпеть выходки бывшего мужа. Она отправила ему официальное предупреждение с призывом прекратить оскорбительные сообщения в соцсетях и готовится к юридической битве за опеку над четырьмя детьми.
Что известно о скандале между бывшими супругами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на DailyMail.
После развода инфлюенсер поддерживала нормальные отношения с рэпером, одинаково разделяя с ним родительские обязанности. Она хотела, чтобы дети имели возможность поддерживать связь с отцом. Однако последние заявления и поведение Уэста заставили Кардашьян волноваться за безопасность потомков.
Рэпер давно славится неадекватным поведением: выпустил футболки со свастикой, публиковал антисемитские сообщения в Twitter, в которых называл себя расистом и нацистом. Очередь дошла и до семьи Ким.
В начале апреля рэпер признался в интервью, что жалеет о рождении детей от звезды. Мол, он никогда этого не хотел. Все это произошло на фоне скандала из-за их дочери Норт, которую артист привлек к созданию трека вместе с P.Diddy, который сидит за решеткой по обвинению в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних.
Ситуацию обострили недавние сообщения Канье. В четверг, 10 апреля, он сделал ряд отвратительных сексистских заявлений, в частности выразил желание снять "домашнее" видео со своей бывшей женой, оскорбил Бейонсе, заявил, что платит 200 тысяч долларов на детей и что якобы некоторые женщины "фантазируют об изнасиловании".
По данным инсайдера, она была разъярена сообщениями бывшего. Звезда никогда не хотела, чтобы отношения с отцом ее детей дошли до судебных тяжб. Она сразу требовала удалить записи. Более того, подала соответствующее юридическое заявление с требованием прекратить такое поведение. В то же время готовится к жесткой борьбе за право опеки над детьми.
Источник сообщил, что Ким пытается "защитить детей от всего этого", однако сделать это в современных реалиях непросто. Например, у Норт включены уведомления на телефоне для сообщений отца. Она также пыталась уберечь детей от вульгарного видео с бывшим Рэй Джеем, которое когда-то "прославило" модель. Однако заявление Канье это сделало невозможным и еще больше подтолкнуло Кардашьян к решению лишить его родительских прав.
Напомним, пара была замужем шесть лет, с 2016 по 2021 год. Они имеют четверых детей - 11-летнюю Норт, 7-летнюю Чикаго, 9-летнего Сеинта и 5-летнего Псалма.
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