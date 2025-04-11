Битва за детей неизбежна? Скандал между Ким и Канье обостряется: что известно

Что произошло между Ким и Канье

После развода инфлюенсер поддерживала нормальные отношения с рэпером, одинаково разделяя с ним родительские обязанности. Она хотела, чтобы дети имели возможность поддерживать связь с отцом. Однако последние заявления и поведение Уэста заставили Кардашьян волноваться за безопасность потомков.

Рэпер давно славится неадекватным поведением: выпустил футболки со свастикой, публиковал антисемитские сообщения в Twitter, в которых называл себя расистом и нацистом. Очередь дошла и до семьи Ким.

В начале апреля рэпер признался в интервью, что жалеет о рождении детей от звезды. Мол, он никогда этого не хотел. Все это произошло на фоне скандала из-за их дочери Норт, которую артист привлек к созданию трека вместе с P.Diddy, который сидит за решеткой по обвинению в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних.

Ситуацию обострили недавние сообщения Канье. В четверг, 10 апреля, он сделал ряд отвратительных сексистских заявлений, в частности выразил желание снять "домашнее" видео со своей бывшей женой, оскорбил Бейонсе, заявил, что платит 200 тысяч долларов на детей и что якобы некоторые женщины "фантазируют об изнасиловании".