Бити - не можна: як правильно виховувати домашніх тварин, якщо вони не слухаються

За її словами, важливо не карати тварину, а виховувати її. До того ж чим раніше, тим краще.

Собака не слухається на прогулянці і втікає

Ветеринар каже, що таке може виникнути, якщо собака дії людини сприймає як гру. Зокрема, коли тварина підходить до вас і ви її сварите, собака сприймає це, що нібито вона винна, що підійшла.

Тому надалі їй не захочеться підходити, коли її кличуть. Експерт радить тренувати тварину, щоб вона підходила, коли її кличуть і хвалити за це.

Собака їсть на вулиці сміття

Важливо пам'ятати, що собаки - допитливі тварини. Тому будь-який предмет з сильним запахом може їх зацікавити. Якщо власник починає сваритися, собака сприймає це, як змагання за знайдений "скарб".

Тому наступного разу може з‘їсти знайдену їжу якомога швидше, щоб ви не встигли відібрати.

Тому зоопсихолог радить тренувати тварину, відволікати уваги від знайденої їжі корисними ласощами.

Тварина гризе та псує вдома меблі та речі

Собаки гризуть речі не від бажання нашкодити, а від почуття самотності та бажання заспокоїтися. Якщо ви приходите додому і починаєте сварити улюбленця за зіпсовані речі, то він не зрозуміє, чому його сварять.

Найкраще забезпечити тварину іграшками, бажано інтелектуальними та більше гратись з улюбленцем. Якщо це не допомагає, тварину можна привчити до домашнього "вольєра" або зручної та просторої клітки.

Тварина ходить в туалет вдома

Найчастіше раптова дефекація або сечовипускання у тварин відбувається внаслідок сильного стресу або проблем зі здоров‘ям. Важливо, що жодна тварина не ходить в туалет в недозволеному місці "навмисно".

Варто з‘ясувати, чи немає у собаки проблем зі здоров‘ям. Далі слід визначити причини стресу.