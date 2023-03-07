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Бить - нельзя: как правильно воспитывать домашних животных, если они не слушаются

Почему нельзя ругать домашних животных (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто владельцы домашних животных могут бить своих питомцев, если они не слушаются их. Однако так делать нельзя, ведь это вредит их ментальному здоровью и ухудшает взаимопонимание между вами и любимцем.

Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.

По ее словам, важно не наказывать животное, а воспитывать его. К тому же чем раньше, тем лучше.

Собака не слушается на прогулке и убегает

Ветеринар говорит, что такое может возникнуть, если собака действия человека воспринимает как игру. В частности, когда животное подходит к вам и вы его ругаете, собака воспринимает это, что якобы виновата, что подошла.

Поэтому в дальнейшем ей не захочется подходить, когда ее зовут. Эксперт советует тренировать животное, чтобы оно подходило, когда его зовут и хвалить за это.

Собака ест на улице мусор

Важно помнить, что собаки - любознательные животные. Потому хоть какой предмет с сильным запахом может их заинтриговать. Если владелец начинает ругаться, собака воспринимает это как соревнование за найденное "сокровище".

Поэтому в следующий раз может съесть найденную пищу как можно скорее, чтобы вы не успели отобрать.

Поэтому зоопсихолог советует тренировать животное, отвлекать внимания от найденной пищи полезным лакомством.

Животное грызет и портит дома мебель и вещи

Собаки грызут вещи не от желания навредить, а от чувства одиночества и желания успокоиться. Если вы приходите домой и начинаете ругать любимца за испорченные вещи, то он не поймет, почему его ругают.

Лучше всего обеспечить животное игрушками, желательно интеллектуальными и больше играть с любимцем. Если это не помогает, животное можно приучить к домашнему "вольеру" или удобной и просторной клетке.

Животное ходить в туалет дома

Чаще внезапная дефекация или мочеиспускание у животных происходит вследствие сильного стресса или проблем со здоровьем. Важно, что ни одно животное не ходит в туалет в неположенном месте "намеренно".

Следует выяснить, нет ли у собаки проблем со здоровьем. Далее следует определить причины стресса.

Раньше мы сообщали, почему собаки рычат и насколько это опасно.

Также мы писали, как эффективно защитить комнатные растения от кошек и собак.

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