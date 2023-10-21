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Більше не секрет, скільки Полякова, Кароль та Сердючка беруть за виступ на Новий рік

Субота 21 жовтня 2023 21:29
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Більше не секрет, скільки Полякова, Кароль та Сердючка беруть за виступ на Новий рік Розкрито вартість корпоративів зірок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Корпоративи - одне з головних джерел доходів багатьох зірок. Не виняток й українські артисти. Але найбільше вони заробляють під час новорічних свят.

Скільки за виступ на Новий рік беруть Тіна Кароль, Оля Полякова та інші артисти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогерки та співачки Уляни Шуби.

Тіна Кароль

За словами блогерки, за виступ відомої співачки на Новий рік доведеться заплатити чимало. Кароль нібито бере за святковий корпоратив 50 тисяч доларів (понад 1,8 мільйона гривень). При цьому скільки триватиме виступ - невідомо.

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Скільки Кароль бере за корпоратив (фото: instagram.com/tina_karol)

Оля Полякова

Ця співачка, як стверджує Шуба, готова виступити у Новий рік, але вже за 70 тисяч доларів (понад 2,5 мільйона гривень). Полякова, як виявилося, може брати більше за Кароль.

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Скільки коштує виступ Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

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Цікаво, що блогерка розповіла про вартість корпоративу з артистом, хоча той нібито припинив виступи на тлі повномасштабної війни РФ проти України та своєї хвороби. Втім, за словами Шуби, Винник виступає у Новий рік за 80 тисяч доларів (майже 3 мільйони гривень).

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Скільки Винник бере за корпоративи (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

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Найбільше, як заявила Шуба, бере саме артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Аби почути легендарні хіти зірки у Новий рік, потрібно заплатити вже 100 тисяч доларів (понад 3,6 мільйона гривень).

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Скільки коштує виступ Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Чи справді українські зірки беруть стільки грошей за свої виступи - невідомо. Зазвичай артисти не розголошують вартість корпоративів, а їхні представники називають конкретні цифри лише потенційним замовникам приватних концертів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що святий отець звернувся до Соловій і Жадана після їхнього кліпу у храмі, він заявив, що "підтримка ЛГБТ-ідеології суперечить моралі".

Також вже стало відомо, що Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі екс-прокурора і працівниці ДБР.

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