Больше не секрет, сколько Полякова, Кароль и Сердючка берут за выступление на Новый год

Корпоративы – один из главных источников доходов многих звезд. Не исключение и украинские артисты. Но больше всего они зарабатывают во время новогодних праздников.

Сколько за выступление на Новый год берут Тина Кароль, Оля Полякова и другие артисты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео блогерши и певицы Ульяны Шубы.

Тина Король

По словам блоггерши, за выступление известной певицы на Новый год придется заплатить немало. Кароль якобы берет за праздничный корпоратив 50 тысяч долларов (более 1,8 миллиона гривен). При этом сколько будет продолжаться выступление – неизвестно.

Сколько Кароль берет за корпоратив (фото: instagram.com/tina_karol)

Оля Полякова

Эта певица, как утверждает Шуба, готова выступить в Новый год, но уже за 70 тысяч долларов (более 2,5 миллиона гривен). Полякова, как оказалось, может брать больше Кароль.

Сколько стоит выступление Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Олег Винник

Интересно, что блоггер рассказала о стоимости корпоратива с артистом, хотя тот якобы прекратил выступления на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и своей болезни. Впрочем, по словам Шубы, Винник выступает в Новый год за 80 тысяч долларов (около 3 миллионов гривен).

Сколько Винник берет за корпоративы (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Андрей Данилко

Больше всего, как заявила Шуба, берет именно артист, выступающий в образе Верки Сердючки. Чтобы услышать легендарные хиты звезды в Новый год, нужно заплатить уже 100 тысяч долларов (более 3,6 миллионов гривен).

Сколько стоит выступление Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Действительно ли украинские звезды берут столько денег за свои выступления – неизвестно. Обычно артисты не разглашают стоимость корпоративов, а их представители называют конкретные цифры лишь потенциальным заказчикам частных концертов.