Оля Полякова відповіла на хейт через виступ на скандальному весіллі екс-прокурора і працівниці ДБР

Оля Полякова відповіла на критику щодо її виступу на пишному весіллі екс-прокурора і працівниці ДБР. Так, співачка заявила, що не цікавиться, де взяли кошти на проведення заходу її замовники, і якщо вони заробили їх неправомірно, нехай цим займаються відповідні органи.

Оля Полякова - про свій виступ на елітному весіллі

За словами співачки, вона завжди чесно заробляє свої гроші.

"Так, моя робота - розважати людей. Я це роблю чесно, від душі, і так, за гроші, коли їх мають люди. Коли їх нема у людей, я теж працюю. Танцюю, співаю, жартую для дітей, військових, медиків, поранених, і їм це дуже подобається. І для мене це нагорода. І хто читає мене, знає про це. Коли є гроші, я їх чесно заробляю. А роботи за гроші зараз дуже небагато. І я вдячна кожному організатору, кожній компанії, клієнту, які дають змогу заробляти всьому нашому артистичному цеху, - наголосила зірка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона додала, що не цікавиться джерелом доходу своїх клієнтів.

"Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Мевже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Моя робота - точно не аудит і не розслідування, звідки в них є гроші... То може влада відповість мені і всім нам, звідки у цих людей гроші? Я знаю єдине, хочу жити і працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців", - сказала артистка.

Нагадаємо, Ростислав Ільницький та експрацівниця львівського ДБР Роксолана Москва відгуляли розкішне весілля поблизу Львова минулого тижня.

Весілля Ільницького і Москви (фото: twitter.com/joseph_dymyd)

Святкували вони декілька днів.

Окрім Полякової, на заході виступили Олександр Пономарьов, гурт "Дзвони сонця" та Дзідзьо.

Ведучим був шоумен Григорій Решетнік.