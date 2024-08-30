Більше, ніж червоний: 5 автентичних рецептів борщів, про які ви не знали

Зазвичай ми уявляємо борщ як різновид супу червоного кольору, з незмінним атрибутом - буряком. Проте ця нематеріальна культурна спадщина значно різноманітніше, ніж здається.
Різноманітні рецепти борщу розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на етнографічно-кулінарний YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти".
Залізний борщ - страва бойківської кухні (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для приготування цього борщу потрібні ці продукти:
Як готувати залізний борщ
Невідомо, чому страва отримала таку назву. Залізо в цьому борщі відсутнє, як і овочі - однак є смачні галушки з картоплі.
Щоб їх зробити, треба змішати варену та терту картоплю, додавши сіль та крохмаль. З такого тіста необхідно зліпити невеликі кульки.
Молоко потрібно довести до кипіння у великій каструлі, додавши сметану. Потім обережно вкиньте галушки, перемішуючи страву.
Галушки відварюють до готовності, а потім додають сіль, перець та спеції. За бажанням, можна додати смаженої цибулі та бекону.
Весільний або підбиваний борщ на сметані (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Щоб приготувати весільний або білений борщ, треба наступні продукти:
Як готувати весільний борщ
Копчені ребра треба нарізати на невеликі шматочки, перекласти в миску і залити гарячою водою. Зачекайте 15-20 хвилин, щоб ребра стали м'якіше.
Перекладіть ребра в каструлю, залийте водою і варіть протягом 1-1,5 години. Після цього підсоліть воду, додайте перець та зменште вогонь до мінімуму. Окремо відваріть моркву та буряк, потім очистьте від шкірки і натріть на терці.
Почистьте і подрібніть цибулю, а потім обсмажте її в олії та смальці. Всипте моркву і буряк, протушкуйте і додайте лимонну кислоту.
В окрему миску налийте молоко зі сметаною, додайте борошно і збийте все міксером. Потім додайте яйце - і ще раз все збийте.
Тушковані овочі додайте до ребер разом з лавровим листом. Декілька черпаків борщу влийте в миску з молочною заправкою, перемішайте, а потім перелийте всю суміш в борщ.
Готуйте страву ще протягом 5-10 хвилин на маленькому вогні. Перед подачею посипте подрібненою зеленню.
Чорнослив - незвичний інгредієнт борщу до Різдва (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для того, щоб приготувати цей незвичний борщ, треба такі інгредієнти:
Як готувати пісний борщ з чорносливом
Гриби потрібно підготувати - відріжте корінці, залийте гриби водою з-під крана, додайте сіль і залиште на 30 хвилин. Потім процідіть їх і промийте під проточною водою декілька разів.
Перекладіть гриби в каструлю, залийте водою, поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді додайте сіль до смаку, перець та лавровий лист. Проваріть гриби протягом 20-30 хвилин.
В цей час облийте помідори кип'ятком, зніміть шкірку та наріжте м'яку частину. Буряк та моркву потрібно нарізати соломкою, а картоплю почистити і нарізати на кубики.
Цибулю треба подрібнити, капусту нашинкуйте. Чорнослив радять промити, нарізати його не потрібно.
Відварені гриби викладіть в миску, а юшку перелийте в іншу каструлю. В той посуд, де варилися гриби, налийте олію і всипте цибулю.
Присмажте цибулю, постійно помішуючи. Потім додайте моркву, перемішайте овочі, а за хвилину додайте буряк. Додайте паприку, протушкуйте овочі, після чого додайте помідори і материнку.
Протушковані інгредієнти залийте грибною юшкою, вкиньте картоплю і капусту. Доведіть рідину до кипіння, всипте та гриби разом з чорносливом.
Додайте лавровий лист, перець - і варить борщ ще протягом декількох хвилин.
До цього борщу можуть додавати буряковий квас (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для приготування цього борщу з вушками знадобляться такі інгредієнти:
Як готувати борщ з вушками
Буряковий квас готували, як зрозуміло з назви, з буряків. Їх мили та нарізали на декілька частин, а потім заливали водою та залишали в теплому місці на декілька днів. Втім, готувати буряковий квас нині не обов'язково.
Для цього борщу відваріть гриби, потім відцідіть воду в окрему миску, а гриби перемеліть на м'ясорубці. Також юшку можна залишити в каструлі на невеликому вогні.
Цибулю потрібно подрібнити та підсмажити половину на 1 ст. л. олії до золотистості. Після цього всипте гриби і тушкуйте до готовності, постійно помішуючи. Додайте сіль та перець до смаку, і смажте все ще протягом 5 хвилин.
Підготуйте тісто для вушок. Просіявши борошно, залийте його окропом, додайте 1,5 ст. л. олії, і замісіть еластичне тісто. Розкачайте тісто, виріжте з нього невеликі кружальця, викладіть грибну начинку і заліпіть краї тіста.
Відваріть вушка в підсоленій воді. В окремій каструлі відваріть буряки, почистьте і натріть на великій терці.
Підсмажте решту цибулі і додайте до неї буряк. Протушкуйте все протягом 15-20 хвилин, залийте буряковим квасом або водою чи томатною пастою - і готуйте ще протягом 2-3 хвилин.
Тушковані буряки з цибулею всипте в грибну юшку, додайте лавровий лист та перець. Проваріть борщ протягом 15 хвилин, а потім додайте вушка.
До галицького борщу могли додавати квасолю (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Щоб приготувати стародавній галицький борщ, потрібні ці продукти:
Як готувати галицький борщ без квасолі
М'ясо потрібно залити водою і поставити каструлю на вогонь. Буряки наріжте на соломку, розділіть їх на дві частини.
Коли закипить вода з м'ясом, зберіть пінку, додайте перець та половину буряків. Розігрійте пательню з 1 ст. л. смальцю, та всипте решту буряків. Їх потрібно протушкувати протягом 5-7 хвилин.
Потім влийте буряковий квас або розчинену томатну пасту. Тушкуйте протягом 15-20 хвилин.
В цей час подрібніть цибулю, а моркву натріть. Розігрійте в окремій пательні решту смальцю, всипте цибулю і смажте її до розм'якшення. Потім додайте моркву, і тушкуйте все протягом 5-8 хвилин.
Додайте до засмажки з морквою борошно, перемішайте і продовжте тушкувати. В цей час нашинкуйте капусту та додайте її до м'яса з буряками.
Трохи згодом додайте бурякову засмажку та засмажку з морквою, додавши сіль до смаку. Проваріть борщ ще протягом 1-2 хвилин - і можна подавати до столу.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати ґомбовці з вишнею, полуницею та сливами.
До того ж розповідали рецепт борщу з вишнями з Кременця.