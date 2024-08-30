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Больше, чем красный: 5 аутентичных рецептов борщей, о которых вы не знали

Как готовить борщ по аутентичному рецепту (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Обычно мы представляем борщ как разновидность супа красного цвета, с неизменным атрибутом - свеклой. Однако это нематериальное культурное наследие гораздо разнообразнее, чем кажется.

Разнообразные рецепты борща рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на этнографическо-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти".

Железный борщ

Железный борщ - блюдо бойковской кухни (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Для приготовления этого борща требуются эти продукты:

  • молоко - 3-4 л;
  • картофель тертый - 300 г;
  • картофель вареный - 300 г;
  • сметана сладкая (сливки) - 300-500 мл;
  • зелень (укроп, петрушка) - по вкусу;
  • крахмал - 1-2 ст. л.;
  • чабрец - по вкусу;
  • перец ароматный - по вкусу;
  • соль - по вкусу;
  • перец молотый - по вкусу;
  • масло - для жарки.

Как готовить железный борщ

Неизвестно, почему блюдо получило такое название. Железо в этом борще отсутствует, как и овощи - однако есть вкусные клецки из картофеля.

Чтобы их сделать, нужно смешать вареный и тертый картофель, добавив соль и крахмал. Из такого теста необходимо слепить небольшие шарики.

Молоко следует довести до кипения в большой кастрюле, добавив сметану. Затем осторожно вбросьте клецки, перемешивая блюдо.

Клецки отваривают до готовности, а затем добавляют соль, перец и специи. По желанию можно добавить жареный лук и бекон.

 

Свадебный борщ на ребрах

Свадебный или подбиваемый борщ на сметане (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Чтобы приготовить свадебный или беленый борщ, нужно следующие продукты:

  • вода - 4 л;
  • сметана - 400 мл;
  • молоко - 200 мл;
  • копченые ребра - 800 г;
  • лук - 1 шт.;
  • свекла - 2 шт.;
  • морковь - 2 шт.;
  • мука - 3 ст. л;
  • яйцо - 1 шт.;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • смалец - 1 ст. л.;
  • укроп - 1 пучок;
  • лимонная кислота - 1 щепотка;
  • лавровый лист - 2 шт.;
  • черный перец горошек - 10 шт.;
  • соль - по вкусу.

Как готовить свадебный борщ

Копчёные ребра нужно нарезать на небольшие кусочки, переложить в миску и залить горячей водой. Подождите 15-20 минут, чтобы ребра стали мягче.

Переложите ребра в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 1-1,5 часов. После этого подсолите воду, добавьте перец и убавьте огонь до минимума. Отдельно отварите морковь и свеклу, затем очистьте от кожуры и натрите на терке.

Почистьте и измельчите лук, затем обжарьте его в масле и смальце. Всыпьте морковь и свеклу, протушите и добавьте лимонную кислоту.

В отдельную миску налейте молоко со сметаной, добавьте муку и взбейте все миксером. Затем добавьте яйцо - и еще раз все взбейте.

Тушеные овощи добавьте к ребрам вместе с лавровым листом. Несколько черпаков борща влейте в миску с молочной заправкой, перемешайте, а затем перелейте всю смесь в борщ.

Готовьте блюдо в течение 5-10 минут на маленьком огне. Перед подачей посыпьте измельченной зеленью.

Постный борщ с грибами и черносливом

Чернослив - необычный ингредиент борща к Рождеству (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Для того чтобы приготовить этот необычный борщ, нужны следующие ингредиенты:

  • вода - 7 л;
  • свежие белые грибы - 600 г;
  • картофель - 1 кг;
  • капуста - 1 шт.;
  • лук - 4 шт.;
  • свекла - 4 шт.;
  • морковь - 3 шт.;
  • помидоры - 6 шт.;
  • чернослив - 200 г;
  • растительное масло или смалец - 2 ст. л.;
  • душица - 1 щепотка;
  • лавровый лист - 4 шт.;
  • копченая паприка - 1 ст. л.;
  • черный перец горошком - 10 шт.;
  • соль - 1 ст. л.

Как готовить постный борщ с черносливом

Грибы нужно подготовить - отрежьте корешки, залейте грибы водой из-под крана, добавьте соль и оставьте на 30 минут. Затем процедите их и промойте под проточной водой несколько раз.

Переложите грибы в кастрюлю, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Тогда добавьте соль по вкусу, перец и лавровый лист. Проварите грибы в течение 20-30 минут.

В это время облейте кипятком помидоры, снимите кожицу и нарежьте мягкую часть. Свеклу и морковь нужно порезать соломкой, а картофель почистить и порезать на кубики.

Лук нужно измельчить, капусту нашинкуйте. Чернослив советуют промыть, резать его не нужно.

Отваренные грибы выложите в миску, а уху перелейте в другую кастрюлю. В ту посуду, где варились грибы, налейте масло и всыпьте лук.

Поджарьте лук, постоянно помешивая. Затем добавьте морковь, перемешайте овощи, а через минуту добавьте свеклу. Добавьте паприку, протушите овощи, после чего добавьте помидоры и душицу.

Протушенные ингредиенты залейте грибной ухой, вбросьте картофель и капусту. Доведите жидкость до кипения, всыпьте грибы вместе с черносливом.

Добавьте лавровый лист, перец - и варите борщ еще в течение нескольких минут.

 

Постный борщ с ушками

В этот борщ могут добавлять свекольный квас (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Для приготовления этого борща с ушками понадобятся следующие ингредиенты:

  • кипяток (для ушек) - 100 мл;
  • свекольный квас (или томатная паста) - 50 мл;
  • сушеные грибы - 100 г;
  • свекла - 3 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • мука - 200 г;
  • лавровый лист - 2 шт.;
  • растительное масло - 1,5 ст. л.;
  • перец-горошек - 6 шт.;
  • соль - щепотка.

Как готовить борщ с ушками

Свекольный квас готовили, как понятно из названия, из свеклы. Ее мыли и нарезали на несколько частей, затем заливали водой и оставляли в теплом месте на несколько дней. Впрочем, готовить свекольный квас сейчас не обязательно.

Для этого борща отварите грибы, затем отцедите воду в отдельную миску, а грибы перемелите на мясорубке. Также уху можно оставить в кастрюле на небольшом огне.

Лук нужно измельчить и поджарить половину на 1 ст. л. масла до золотистости. После этого всыпьте грибы и тушите до готовности, постоянно помешивая. Добавьте соль и перец по вкусу и жарьте в течение 5 минут.

Подготовьте тесто для ушек. Просеяв муку, залейте ее кипятком, добавьте 1,5 ст. л. масла и замесите эластическое тесто. Раскатайте тесто, вырежьте из него небольшие кружочки, выложите грибную начинку и залепите края теста.

Отварите ушки в подсоленной воде. В отдельной кастрюле отварите свеклу, почистьте и натрите на большой терке.

Поджарьте оставшийся лук и добавьте к нему свеклу. Протушите все в течение 15-20 минут, залейте свекольным квасом или водой или томатной пастой - и готовьте еще в течение 2-3 минут.

Тушеную свеклу с луком всыпьте в грибную уху, добавьте лавровый лист и перец. Проварите борщ в течение 15 минут, а затем добавьте ушки.

 

Галицкий борщ на закваске

В галицкий борщ могли добавлять фасоль (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Чтобы приготовить древний галицкий борщ, нужны эти продукты:

  • копченые ребра - 200 г;
  • свинина - 300 г;
  • лук - 2 шт.;
  • свекольный квас (или разведенная в кипятке томатная паста) - 150 мл;
  • свекла сырая - 1 шт.;
  • свекла квашеная - 1 шт.;
  • морковь - 3 шт.;
  • белокочанная капуста - 1 шт.;
  • мука - 1 ст. л.;
  • смалец - 1,5 ст. л.;
  • черный перец горошком - 10 шт.;
  • соль - по вкусу.

Как готовить галицкий борщ без фасоли

Мясо необходимо залить водой и поставить кастрюлю на огонь. Свеклу нарежьте на соломку, разделите ее на две части.

Когда закипит вода с мясом, соберите пенку, добавьте перец и половину свеклы. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. смальца, и всыпьте оставшуюся свеклу. Ее нужно протушить в течение 5-7 минут.

Затем влейте свекольный квас или растворенную томатную пасту. Тушите в течение 15-20 минут.

В это время измельчите лук, а морковь натрите. Разогрейте в отдельной сковороде оставшийся смалец, всыпьте лук и жарьте его до размягчения. Затем добавьте морковь и тушите все в течение 5-8 минут.

Добавьте к зажарке с морковью муку, перемешайте и продолжите тушить. В это время нашинкуйте капусту и добавьте ее в мясо со свеклой.

Чуть позже добавьте свекольную зажарку и зажарку с морковью, добавив соль по вкусу. Проварите борщ еще в течение 1-2 минут - и можно подавать к столу.

 

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