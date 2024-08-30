Больше, чем красный: 5 аутентичных рецептов борщей, о которых вы не знали

Обычно мы представляем борщ как разновидность супа красного цвета, с неизменным атрибутом - свеклой. Однако это нематериальное культурное наследие гораздо разнообразнее, чем кажется.
Разнообразные рецепты борща рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на этнографическо-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти".
Железный борщ - блюдо бойковской кухни (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для приготовления этого борща требуются эти продукты:
Как готовить железный борщ
Неизвестно, почему блюдо получило такое название. Железо в этом борще отсутствует, как и овощи - однако есть вкусные клецки из картофеля.
Чтобы их сделать, нужно смешать вареный и тертый картофель, добавив соль и крахмал. Из такого теста необходимо слепить небольшие шарики.
Молоко следует довести до кипения в большой кастрюле, добавив сметану. Затем осторожно вбросьте клецки, перемешивая блюдо.
Клецки отваривают до готовности, а затем добавляют соль, перец и специи. По желанию можно добавить жареный лук и бекон.
Свадебный или подбиваемый борщ на сметане (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Чтобы приготовить свадебный или беленый борщ, нужно следующие продукты:
Как готовить свадебный борщ
Копчёные ребра нужно нарезать на небольшие кусочки, переложить в миску и залить горячей водой. Подождите 15-20 минут, чтобы ребра стали мягче.
Переложите ребра в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 1-1,5 часов. После этого подсолите воду, добавьте перец и убавьте огонь до минимума. Отдельно отварите морковь и свеклу, затем очистьте от кожуры и натрите на терке.
Почистьте и измельчите лук, затем обжарьте его в масле и смальце. Всыпьте морковь и свеклу, протушите и добавьте лимонную кислоту.
В отдельную миску налейте молоко со сметаной, добавьте муку и взбейте все миксером. Затем добавьте яйцо - и еще раз все взбейте.
Тушеные овощи добавьте к ребрам вместе с лавровым листом. Несколько черпаков борща влейте в миску с молочной заправкой, перемешайте, а затем перелейте всю смесь в борщ.
Готовьте блюдо в течение 5-10 минут на маленьком огне. Перед подачей посыпьте измельченной зеленью.
Чернослив - необычный ингредиент борща к Рождеству (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для того чтобы приготовить этот необычный борщ, нужны следующие ингредиенты:
Как готовить постный борщ с черносливом
Грибы нужно подготовить - отрежьте корешки, залейте грибы водой из-под крана, добавьте соль и оставьте на 30 минут. Затем процедите их и промойте под проточной водой несколько раз.
Переложите грибы в кастрюлю, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Тогда добавьте соль по вкусу, перец и лавровый лист. Проварите грибы в течение 20-30 минут.
В это время облейте кипятком помидоры, снимите кожицу и нарежьте мягкую часть. Свеклу и морковь нужно порезать соломкой, а картофель почистить и порезать на кубики.
Лук нужно измельчить, капусту нашинкуйте. Чернослив советуют промыть, резать его не нужно.
Отваренные грибы выложите в миску, а уху перелейте в другую кастрюлю. В ту посуду, где варились грибы, налейте масло и всыпьте лук.
Поджарьте лук, постоянно помешивая. Затем добавьте морковь, перемешайте овощи, а через минуту добавьте свеклу. Добавьте паприку, протушите овощи, после чего добавьте помидоры и душицу.
Протушенные ингредиенты залейте грибной ухой, вбросьте картофель и капусту. Доведите жидкость до кипения, всыпьте грибы вместе с черносливом.
Добавьте лавровый лист, перец - и варите борщ еще в течение нескольких минут.
В этот борщ могут добавлять свекольный квас (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для приготовления этого борща с ушками понадобятся следующие ингредиенты:
Как готовить борщ с ушками
Свекольный квас готовили, как понятно из названия, из свеклы. Ее мыли и нарезали на несколько частей, затем заливали водой и оставляли в теплом месте на несколько дней. Впрочем, готовить свекольный квас сейчас не обязательно.
Для этого борща отварите грибы, затем отцедите воду в отдельную миску, а грибы перемелите на мясорубке. Также уху можно оставить в кастрюле на небольшом огне.
Лук нужно измельчить и поджарить половину на 1 ст. л. масла до золотистости. После этого всыпьте грибы и тушите до готовности, постоянно помешивая. Добавьте соль и перец по вкусу и жарьте в течение 5 минут.
Подготовьте тесто для ушек. Просеяв муку, залейте ее кипятком, добавьте 1,5 ст. л. масла и замесите эластическое тесто. Раскатайте тесто, вырежьте из него небольшие кружочки, выложите грибную начинку и залепите края теста.
Отварите ушки в подсоленной воде. В отдельной кастрюле отварите свеклу, почистьте и натрите на большой терке.
Поджарьте оставшийся лук и добавьте к нему свеклу. Протушите все в течение 15-20 минут, залейте свекольным квасом или водой или томатной пастой - и готовьте еще в течение 2-3 минут.
Тушеную свеклу с луком всыпьте в грибную уху, добавьте лавровый лист и перец. Проварите борщ в течение 15 минут, а затем добавьте ушки.
В галицкий борщ могли добавлять фасоль (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Чтобы приготовить древний галицкий борщ, нужны эти продукты:
Как готовить галицкий борщ без фасоли
Мясо необходимо залить водой и поставить кастрюлю на огонь. Свеклу нарежьте на соломку, разделите ее на две части.
Когда закипит вода с мясом, соберите пенку, добавьте перец и половину свеклы. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. смальца, и всыпьте оставшуюся свеклу. Ее нужно протушить в течение 5-7 минут.
Затем влейте свекольный квас или растворенную томатную пасту. Тушите в течение 15-20 минут.
В это время измельчите лук, а морковь натрите. Разогрейте в отдельной сковороде оставшийся смалец, всыпьте лук и жарьте его до размягчения. Затем добавьте морковь и тушите все в течение 5-8 минут.
Добавьте к зажарке с морковью муку, перемешайте и продолжите тушить. В это время нашинкуйте капусту и добавьте ее в мясо со свеклой.
Чуть позже добавьте свекольную зажарку и зажарку с морковью, добавив соль по вкусу. Проварите борщ еще в течение 1-2 минут - и можно подавать к столу.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить гомбовцы с вишней, клубникой и сливами.
К тому же рассказывали рецепт борща с вишнями с Кременца.