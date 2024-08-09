Кременецький борщ з вишнями: рецепт незвичної страви з Тернопільської області

Українська кухня напрочуд різноманітна - лише для однієї страви існує не один десяток варіантів приготування. Так в різних регіонах є свої унікальні інгредієнти для борщу - десь додають чорнослив, десь - груші, а десь, як в Тернопільській області - вишні.

Про те, як готувати борщ з вишнями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал зі старовинними рецептами "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Що потрібно для борщу з вишнями

Для того, щоб приготувати борщ з Тернопільської області, треба наступні продукти:

вода - 5 л;

ребра свинячі - 500 г;

курка - четвертина;

вишні - 1 склянка;

капуста молода - 0,7-1 кг;

картопля молода - 8 шт.;

морква молода - 2 шт.;

буряки молоді (зі стеблами) - 12 шт.;

цибуля - 1 шт.;

петрушка - 1 пучок;

горох молодий - 1 склянка;

зелена цибуля - 3 стебла;

борошно - 2 ст. л.;

лавровий лист - 2 шт.;

чорний перець-горошок - 8 шт.;

духмяний перець - 2 шт.;

смалець - 2 ст. л.;

сіль - до смаку.

Як готувати борщ з вишнями

Приготування борщу починається з бульйону - для нього потрібно залити водою свинячі ребра і поставити каструлю на вогонь. Попередньо ребра радять вимочити - приблизно протягом години.

Також з ребрами слід покласти курятину. За автентичним рецептом використовують четвертину півня, проте можна використати четвертину курки.

Петрушку і зелену цибулю необхідно промити і зв'язати разом кулінарною ниткою. Це потрібно зробити, щоб зелень було легше витягати, адже вона не має розваритися, лише віддати аромат.

Після цього зелень потрібно додати до каструлі з м'ясом, повністю зануривши у воду. Під час закипання води, з поверхні необхідно знімати пінку від м'яса. Після того, як вода в каструлі закипить, м'ясо треба варити ще 1,5-2 години.

Молодий буряк необхідно помити і почистити, нарізати на скибочки. Стебла також використовуються, тож їх потрібно нарізати на менші шматочки, зрізавши жорсткі волокна.

Розтопіть на пательні смалець, всипте буряк - та тушкуйте його на невеликому вогні.

Протушкуйте буряк для борщу (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Додайте до м'яса сіль та перець, витягніть виварену зелень. За дві години після закипання води в каструлі потрібно поступово додавати інші продукти для борщу.

Промийте і почистьте картоплю. Наріжте її кубиками і вкиньте в каструлю з м'ясом. Після цього додайте горох, витягнувши курятину. Великий шматок м'яса потрібно розділити на менші, і потім знов покласти до каструлі.

Обережно пересипте в каструлю буряк. Моркву потрібно помити, почистити і нарізати на невеликі шматочки. В такому вигляді моркву потрібно додати в борщ.

Почистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики і обсмажте на смальці. Коли цибуля стане золотистою, додайте борошно, ретельно все перемішавши.

Поки смажиться цибуля, помийте і нашинкуйте капусту, всипте її в борщ. Проваріть інгредієнти і додайте попередньо промиті вишні.

Варити борщ потрібно до готовності картоплі. Після цього додайте цибулю, перемішайте страву - і варіть до повної готовності. Щоб борщ мав насичений смак, дайте страві трохи настоятися.