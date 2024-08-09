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Кременецький борщ з вишнями: рецепт незвичної страви з Тернопільської області

П'ятниця 09 серпня 2024 07:45
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Кременецький борщ з вишнями: рецепт незвичної страви з Тернопільської області Як готувати борщ з вишнями (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Українська кухня напрочуд різноманітна - лише для однієї страви існує не один десяток варіантів приготування. Так в різних регіонах є свої унікальні інгредієнти для борщу - десь додають чорнослив, десь - груші, а десь, як в Тернопільській області - вишні.

Про те, як готувати борщ з вишнями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал зі старовинними рецептами "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Що потрібно для борщу з вишнями

Для того, щоб приготувати борщ з Тернопільської області, треба наступні продукти:

  • вода - 5 л;
  • ребра свинячі - 500 г;
  • курка - четвертина;
  • вишні - 1 склянка;
  • капуста молода - 0,7-1 кг;
  • картопля молода - 8 шт.;
  • морква молода - 2 шт.;
  • буряки молоді (зі стеблами) - 12 шт.;
  • цибуля - 1 шт.;
  • петрушка - 1 пучок;
  • горох молодий - 1 склянка;
  • зелена цибуля - 3 стебла;
  • борошно - 2 ст. л.;
  • лавровий лист - 2 шт.;
  • чорний перець-горошок - 8 шт.;
  • духмяний перець - 2 шт.;
  • смалець - 2 ст. л.;
  • сіль - до смаку.

Як готувати борщ з вишнями

Приготування борщу починається з бульйону - для нього потрібно залити водою свинячі ребра і поставити каструлю на вогонь. Попередньо ребра радять вимочити - приблизно протягом години.

Також з ребрами слід покласти курятину. За автентичним рецептом використовують четвертину півня, проте можна використати четвертину курки.

Петрушку і зелену цибулю необхідно промити і зв'язати разом кулінарною ниткою. Це потрібно зробити, щоб зелень було легше витягати, адже вона не має розваритися, лише віддати аромат.

Після цього зелень потрібно додати до каструлі з м'ясом, повністю зануривши у воду. Під час закипання води, з поверхні необхідно знімати пінку від м'яса. Після того, як вода в каструлі закипить, м'ясо треба варити ще 1,5-2 години.

Молодий буряк необхідно помити і почистити, нарізати на скибочки. Стебла також використовуються, тож їх потрібно нарізати на менші шматочки, зрізавши жорсткі волокна.

Розтопіть на пательні смалець, всипте буряк - та тушкуйте його на невеликому вогні.

Кременецький борщ з вишнями: рецепт незвичної страви з Тернопільської області

Протушкуйте буряк для борщу (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Додайте до м'яса сіль та перець, витягніть виварену зелень. За дві години після закипання води в каструлі потрібно поступово додавати інші продукти для борщу.

Промийте і почистьте картоплю. Наріжте її кубиками і вкиньте в каструлю з м'ясом. Після цього додайте горох, витягнувши курятину. Великий шматок м'яса потрібно розділити на менші, і потім знов покласти до каструлі.

Обережно пересипте в каструлю буряк. Моркву потрібно помити, почистити і нарізати на невеликі шматочки. В такому вигляді моркву потрібно додати в борщ.

Почистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики і обсмажте на смальці. Коли цибуля стане золотистою, додайте борошно, ретельно все перемішавши.

Поки смажиться цибуля, помийте і нашинкуйте капусту, всипте її в борщ. Проваріть інгредієнти і додайте попередньо промиті вишні.

Варити борщ потрібно до готовності картоплі. Після цього додайте цибулю, перемішайте страву - і варіть до повної готовності. Щоб борщ мав насичений смак, дайте страві трохи настоятися.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати шпундру з буряками за рецептом Олени Щербань.

А також розповідали, як готувати капусняк з рулькою і чорносливом.

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