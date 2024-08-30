Больше, чем красный: 5 аутентичных рецептов борщей, о которых вы не знали
Обычно мы представляем борщ как разновидность супа красного цвета, с неизменным атрибутом - свеклой. Однако это нематериальное культурное наследие гораздо разнообразнее, чем кажется.
Разнообразные рецепты борща рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на этнографическо-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти".
Железный борщ
Железный борщ - блюдо бойковской кухни (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для приготовления этого борща требуются эти продукты:
- молоко - 3-4 л;
- картофель тертый - 300 г;
- картофель вареный - 300 г;
- сметана сладкая (сливки) - 300-500 мл;
- зелень (укроп, петрушка) - по вкусу;
- крахмал - 1-2 ст. л.;
- чабрец - по вкусу;
- перец ароматный - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- перец молотый - по вкусу;
- масло - для жарки.
Как готовить железный борщ
Неизвестно, почему блюдо получило такое название. Железо в этом борще отсутствует, как и овощи - однако есть вкусные клецки из картофеля.
Чтобы их сделать, нужно смешать вареный и тертый картофель, добавив соль и крахмал. Из такого теста необходимо слепить небольшие шарики.
Молоко следует довести до кипения в большой кастрюле, добавив сметану. Затем осторожно вбросьте клецки, перемешивая блюдо.
Клецки отваривают до готовности, а затем добавляют соль, перец и специи. По желанию можно добавить жареный лук и бекон.
Свадебный борщ на ребрах
Свадебный или подбиваемый борщ на сметане (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Чтобы приготовить свадебный или беленый борщ, нужно следующие продукты:
- вода - 4 л;
- сметана - 400 мл;
- молоко - 200 мл;
- копченые ребра - 800 г;
- лук - 1 шт.;
- свекла - 2 шт.;
- морковь - 2 шт.;
- мука - 3 ст. л;
- яйцо - 1 шт.;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- смалец - 1 ст. л.;
- укроп - 1 пучок;
- лимонная кислота - 1 щепотка;
- лавровый лист - 2 шт.;
- черный перец горошек - 10 шт.;
- соль - по вкусу.
Как готовить свадебный борщ
Копчёные ребра нужно нарезать на небольшие кусочки, переложить в миску и залить горячей водой. Подождите 15-20 минут, чтобы ребра стали мягче.
Переложите ребра в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 1-1,5 часов. После этого подсолите воду, добавьте перец и убавьте огонь до минимума. Отдельно отварите морковь и свеклу, затем очистьте от кожуры и натрите на терке.
Почистьте и измельчите лук, затем обжарьте его в масле и смальце. Всыпьте морковь и свеклу, протушите и добавьте лимонную кислоту.
В отдельную миску налейте молоко со сметаной, добавьте муку и взбейте все миксером. Затем добавьте яйцо - и еще раз все взбейте.
Тушеные овощи добавьте к ребрам вместе с лавровым листом. Несколько черпаков борща влейте в миску с молочной заправкой, перемешайте, а затем перелейте всю смесь в борщ.
Готовьте блюдо в течение 5-10 минут на маленьком огне. Перед подачей посыпьте измельченной зеленью.
Постный борщ с грибами и черносливом
Чернослив - необычный ингредиент борща к Рождеству (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для того чтобы приготовить этот необычный борщ, нужны следующие ингредиенты:
- вода - 7 л;
- свежие белые грибы - 600 г;
- картофель - 1 кг;
- капуста - 1 шт.;
- лук - 4 шт.;
- свекла - 4 шт.;
- морковь - 3 шт.;
- помидоры - 6 шт.;
- чернослив - 200 г;
- растительное масло или смалец - 2 ст. л.;
- душица - 1 щепотка;
- лавровый лист - 4 шт.;
- копченая паприка - 1 ст. л.;
- черный перец горошком - 10 шт.;
- соль - 1 ст. л.
Как готовить постный борщ с черносливом
Грибы нужно подготовить - отрежьте корешки, залейте грибы водой из-под крана, добавьте соль и оставьте на 30 минут. Затем процедите их и промойте под проточной водой несколько раз.
Переложите грибы в кастрюлю, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Тогда добавьте соль по вкусу, перец и лавровый лист. Проварите грибы в течение 20-30 минут.
В это время облейте кипятком помидоры, снимите кожицу и нарежьте мягкую часть. Свеклу и морковь нужно порезать соломкой, а картофель почистить и порезать на кубики.
Лук нужно измельчить, капусту нашинкуйте. Чернослив советуют промыть, резать его не нужно.
Отваренные грибы выложите в миску, а уху перелейте в другую кастрюлю. В ту посуду, где варились грибы, налейте масло и всыпьте лук.
Поджарьте лук, постоянно помешивая. Затем добавьте морковь, перемешайте овощи, а через минуту добавьте свеклу. Добавьте паприку, протушите овощи, после чего добавьте помидоры и душицу.
Протушенные ингредиенты залейте грибной ухой, вбросьте картофель и капусту. Доведите жидкость до кипения, всыпьте грибы вместе с черносливом.
Добавьте лавровый лист, перец - и варите борщ еще в течение нескольких минут.
Постный борщ с ушками
В этот борщ могут добавлять свекольный квас (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Для приготовления этого борща с ушками понадобятся следующие ингредиенты:
- кипяток (для ушек) - 100 мл;
- свекольный квас (или томатная паста) - 50 мл;
- сушеные грибы - 100 г;
- свекла - 3 шт.;
- лук - 1 шт.;
- мука - 200 г;
- лавровый лист - 2 шт.;
- растительное масло - 1,5 ст. л.;
- перец-горошек - 6 шт.;
- соль - щепотка.
Как готовить борщ с ушками
Свекольный квас готовили, как понятно из названия, из свеклы. Ее мыли и нарезали на несколько частей, затем заливали водой и оставляли в теплом месте на несколько дней. Впрочем, готовить свекольный квас сейчас не обязательно.
Для этого борща отварите грибы, затем отцедите воду в отдельную миску, а грибы перемелите на мясорубке. Также уху можно оставить в кастрюле на небольшом огне.
Лук нужно измельчить и поджарить половину на 1 ст. л. масла до золотистости. После этого всыпьте грибы и тушите до готовности, постоянно помешивая. Добавьте соль и перец по вкусу и жарьте в течение 5 минут.
Подготовьте тесто для ушек. Просеяв муку, залейте ее кипятком, добавьте 1,5 ст. л. масла и замесите эластическое тесто. Раскатайте тесто, вырежьте из него небольшие кружочки, выложите грибную начинку и залепите края теста.
Отварите ушки в подсоленной воде. В отдельной кастрюле отварите свеклу, почистьте и натрите на большой терке.
Поджарьте оставшийся лук и добавьте к нему свеклу. Протушите все в течение 15-20 минут, залейте свекольным квасом или водой или томатной пастой - и готовьте еще в течение 2-3 минут.
Тушеную свеклу с луком всыпьте в грибную уху, добавьте лавровый лист и перец. Проварите борщ в течение 15 минут, а затем добавьте ушки.
Галицкий борщ на закваске
В галицкий борщ могли добавлять фасоль (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)
Чтобы приготовить древний галицкий борщ, нужны эти продукты:
- копченые ребра - 200 г;
- свинина - 300 г;
- лук - 2 шт.;
- свекольный квас (или разведенная в кипятке томатная паста) - 150 мл;
- свекла сырая - 1 шт.;
- свекла квашеная - 1 шт.;
- морковь - 3 шт.;
- белокочанная капуста - 1 шт.;
- мука - 1 ст. л.;
- смалец - 1,5 ст. л.;
- черный перец горошком - 10 шт.;
- соль - по вкусу.
Как готовить галицкий борщ без фасоли
Мясо необходимо залить водой и поставить кастрюлю на огонь. Свеклу нарежьте на соломку, разделите ее на две части.
Когда закипит вода с мясом, соберите пенку, добавьте перец и половину свеклы. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. смальца, и всыпьте оставшуюся свеклу. Ее нужно протушить в течение 5-7 минут.
Затем влейте свекольный квас или растворенную томатную пасту. Тушите в течение 15-20 минут.
В это время измельчите лук, а морковь натрите. Разогрейте в отдельной сковороде оставшийся смалец, всыпьте лук и жарьте его до размягчения. Затем добавьте морковь и тушите все в течение 5-8 минут.
Добавьте к зажарке с морковью муку, перемешайте и продолжите тушить. В это время нашинкуйте капусту и добавьте ее в мясо со свеклой.
Чуть позже добавьте свекольную зажарку и зажарку с морковью, добавив соль по вкусу. Проварите борщ еще в течение 1-2 минут - и можно подавать к столу.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить гомбовцы с вишней, клубникой и сливами.
К тому же рассказывали рецепт борща с вишнями с Кременца.