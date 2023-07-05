Більша за Юпітер. Вчені виявили таємничу планету, якій дивом вдалося вижити

У 2015 році вчені виявили на Чумацькому Шляху планету, яка називається 8 Малої Ведмедиці b. Вона мала вже зникнути внаслідок поглинання сусідньою зіркою, однак вона дивом вижила.

Перша теорія

"Жодної планети, подібної до цієї, не було виявлено раніше. Це перша, яка є досить особливою", - пояснює астрофізик Дімітрі Верас з Університету Ворвіка.

Планета розташована на відстані в 520 світлових років від Землі, по розміру трохи більша за Юпітер.

Науковці з'ясували, що 8 Малої Ведмедиці b знаходиться дуже близько до вмираючої зірки, яка постійно розширюється. Внаслідок чого планета мала бути знищена, однак дивом вижила.

Виявлення такого рідкісного випадку стало першим у своєму роді та збільшує ймовірність існування подібних явищ.

Зараз дослідники вважають, що в 8 Малої Ведмедиці b вийшло уникнути смерті, тільки тому, колись оберталася навколо двох зірок, які перебували на різних стадіях життя. Друга зірка-карлик призупинила ріст першої.

Одна зірка була червоним гігантом, яка спалює водень, доки він не нагріється настільки, що його гелієве ядро спалахне, і воно почне стискатися. Інша була старшою зіркою, білим карликом, що палав гелієм.

Дослідники вважають, що гелієве ядро червоного гіганта спалахнуло, коли воно поглинуло свою зірку-супутник, передчасно зупинивши її інтенсивне розширення.

Друга теорія

Ще одна теорія, висунута вченими, полягає в тому, що планета утворилася з матеріалу, який різко викинувся в результаті злиття двох зірок.

"Більшість зірок існують зі супутниками, але ми ще не повністю розуміємо, як вони можуть формуватися навколо зірок. Цілком імовірно, що завдяки впливу супутників може існувати багато подібних планет", - пояснив дослідник з Гавайського університету Марк Хон.

"Зазвичай поглинання зіркою має катастрофічні наслідки для планет, які знаходяться на близьких орбітах. Виявлення того, що ця планета вижила у такій безпосередній близькості до гігантської зірки, було несподіваним. Зірка, вичерпавши своє водневе паливо, мала розширитися в 1,5 раза більше поточної орбіти планети та повністю поглинути її, перш ніж зменшитися до свого поточного розміру", - пояснив співавтор дослідження доктор Ден Хубер.