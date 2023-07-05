Больше, чем Юпитер. Ученые обнаружили таинственную планету, которой чудом удалось выжить

В 2015 году ученые обнаружили на Млечном Пути планету, которая называется 8 Малой Медведицы b. Она должна была исчезнуть в результате поглощения соседней звездой, однако она чудом выжила.

Первая теория

"Ни одной планеты, подобной этой, не было обнаружено раньше. Это первая, которая довольно особенная", - объясняет астрофизик Димитри Верас из Университета Уорвика.

Планета расположена на расстоянии в 520 световых лет от Земли, по размеру чуть больше Юпитера.

Ученые выяснили, что 8 Малой Медведицы b находится очень близко к постоянно расширяющейся умирающей звезде. В результате чего планета должна была быть уничтожена, однако чудом выжила.

Выявление столь редкого случая стало первым в своем роде и увеличивает вероятность существования подобных явлений.

Сейчас исследователи полагают, что в 8 Малой Медведице вышло избежать смерти, только потому, когда-то вращалась вокруг двух звезд, находившихся на разных стадиях жизни. Вторая звезда-карлик приостановила рост первой.

Одна звезда была красным гигантом, сжигающим водород, пока он не нагреется настолько, что его гелиевое ядро ​​вспыхнет, и оно начнет сжиматься. Другая была старшей звездой, белым карликом, пылающим гелием.

Исследователи считают, что гелиевое ядро ​​красного гиганта вспыхнуло, когда оно поглотило свою звезду-спутник, преждевременно остановив ее интенсивное расширение.

Вторая теория

Еще одна теория, выдвинутая учеными, состоит в том, что планета образовалась из резко выбросившегося в результате слияния двух звезд материала.

"Большинство звезд существуют со спутниками, но мы еще не полностью понимаем, как они могут формироваться вокруг звезд. По всей вероятности, благодаря влиянию спутников может существовать много подобных планет", - пояснил исследователь из Гавайского университета Марк Хон.

"Обычно поглощение звездой имеет катастрофические последствия для планет, находящихся на близких орбитах. Выявление того, что эта планета выжила в такой непосредственной близости к гигантской звезде, было неожиданным. Звезда исчерпав свое водное топливо, должна была расшириться в 1,5 раза больше нынешней орбиты планеты и полностью поглотить ее, прежде чем снизиться до своего текущего размера", - объяснил соавтор исследования доктор Дэн Хубер.