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"Білоруський" хліб, кетчуп і майонез. Чому українцям і далі продають цей "бренд"

Колаж РБК-Україна: В Україні і далі виробляють і продають "білоруське"
Автор: Світлана Мащенко

Ще рік-два тому прикметник "білоруський" надавав привабливості товарам - від молока до косметики. Зараз більшість з них зникла, але деякі мімікрували і продовжують випускатися з приміткою "відповідає стандарту республіки білорусь".

Як це можливо в умовах підтримки владою РБ війни в Україні, розбирався Styler.

Зрозуміло, що всі ці товари виготовляються в Україні. Однак мета такого брендування в наш час видається нелогічною й обурливою.

"Хліб по-білоруськи"

Половинку нарізаного житнього хліба можна купити, зокрема, в чернігівському АТБ. Виготовляє виріб під назвою "Хліб по-білоруськи житньо-пшеничний подовий нарізаний" ТОВ "Наша булочка".

Іронія полягає в тому, що печуть цей хліб в Чернігові. Деякі військові підрозділи РФ вдерлися в Чернігівську область саме з території Білорусі. З території РБ здійснили масований авіаналіт у червні, від якого в тому числі постраждала Чернігівська область.

Ось так виглядає "Хліб по-білоруськи", який печуть в Україні (фото: Styler)

Лінійка "білоруських" майонезів-кетчупів

Такі соуси з гордою позначкою "Нацыональныя беларускія традыцыі" можна купувати, як онлайн, так і в роздрібних магазинах.

Тут представлені майонези "Столовий", "Сметанний", "Легкий", кетчупи "Лагідний" та "Шашличний", томатна паста і навіть гірчиця "Ядрьона".

Українцям і далі пропонують "надійність білоруського" (скріншот: rozetka.com.ua)

Щоправда, зараз на товарі стали клеїти маркування "Зроблено в Україні" на тлі синьо-жовтого прапора. Але суті це не міняє.

Тим паче, що прапор український виробник домалював, а от напис "Відповідає Стандарту Республіки Білорусь" залишив. Мабуть, це має переконати споживача в якості і надійності майонезу.

Фото: Styler

І знову-таки іронія, виробник ТОВ "Оліс ЛТД", який виготовляє ці соуси має виробничі потужності у Запоріжжі. Тому самому Запоріжжі, що зараз горить від російських бомбардувань, яким аплодує так званий президент РБ Олександр Лукашенко...

Нагадаємо, що зовсім недавно росіяни намагалися атакувати Київську область дронами-камікадзе з Білорусі.

Також читайте, що Режим Лукашенка, можливо, передає армії РФ свої танки.

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